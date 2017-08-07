البرنامج يشجع الطلبة على التدريب والانخراط في تجربة العمل





أعربت شركة Ooredoo الكويت عن فخرها بالحصول على شهادة تقديرية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك ضمن حفل تكريم نظمه البرنامج الأسبوع الماضي لمؤسسات القطاع الخاص المشاركة في تدريب الطلبة خلال فترة الصيف.

وتأتي مشاركة Ooredoo في هذا البرنامج للعام الخامس على التوالي لتؤكد التزام الشركة بدورها كمؤسسة قطاع خاص تجاه المجتمع من خلال تدريب الكوادر الوطنية، لاسيما الشباب، حيث أكد رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية عمر البسام أن دعم الكوادر الوطنية نابع من قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي.

وأكد البسام في تصريح صحافي قائلا: «نحرص كشركة على استضافة هذا النوع من الدورات التدريبية التي تستهدف الطلبة الكويتيين، الأمر الذي يأتي في إطار حرصنا الشديد على دعم فئة الشباب بما يتماشى مع إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها Ooredoo والتي تهدف إلى توفير الدعم اللازم لهم في شتى المجالات، للنهوض بمهاراتهم وإمكانياتهم ودعمها وصقلها لضمان مستقبل أكثر إشراقا لهم جميعا وبالتالي لكويتنا الحبيبة»، ويهدف برنامج التدريب الصيفي إلى المساهمة على تشجيع الطلبة خلال فترة إجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل، كما أنه يأتي اتساقا مع إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم الشباب في مسيرتهم المهنية للقيام بدور فاعل في المستقبل.