أقرت عمومية شركة سند القابضة زيادة رأس المال من 12 مليون دينار إلى 43.7 مليون دينار، بواقع 21.7 مليون دينار عن طريق الدائنين، و10 ملايين دينار زيادة نقدية، لتصل الزيادة الكلية إلى 31.7 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، إن الزيادة النقدية تقدر بنحو 10 ملايين دينار، سوف تخصص للمساهمين الحاليين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 18 سبتمبر المقبل، ويتم توزيعها بتاريخ 22 أكتوبر 2017، وتدفع عن طريق دفعات.

وبحسب البيان، أقرت عمومية الشركة بتعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس و5 من النظام الأساسي للشركة لتواكب الزيادة التي تم إقرارها بحيث تصبح المادة كالتالي: «حدد رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل بمبلغ 43.73 مليون دينار، موزعا على 437.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وجميع الأسهم نقدية».

ووافقت العمومية على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس و4 من النظام الأساسي والخاص بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة.