6 بنوك تستحوذ على 60% من التدفقات بقيمة 450 مليون دولار

«وطني» و«بيتك» و«زين» بمقدمة الأسهم الكويتية المستفيدة من الترقي

البيع قصير الأجل والتداول خارج البورصة الأبرز ضمن تحديات الترقي

محمود صبحي

توقع تقرير المجموعة المالية هيرميس الصادر أمس ترقية السوق الكويتي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة خلال شهر سبتمبر المقبل واوصت هيرميس المستثمرين من المؤسسات والافراد بزيادة الاوزان النسبية لأسهم السوق الكويتي ويأتي ذلك التوقع على خلفية وضع فوتسي كلا من السوقين الكويتي والسعودي بقائمة المراقبة المعلنة في 27 يوليو الماضي والتي تضمنت اسواق پولندا ورومانيا ونيجيريا والصين ومنغوليا لجانب السوقين الخليجيين.

اوضحـــت هيرميس ان ادراج كل من السوقين السعودي والكويتي لا يعني بالضرورة اعلان انضمامهما ولكنها المرة الاولى التي يتم ادراجهما على قائمة المراقبة منذ عامين.

تصل حصة الكويت في حالة الترقية من مؤشر فوتسي الى 0.5% وهو ما يشير الى توقعات بتدفق 740 مليون دولار من الاستثمارات الاجنبية الى البورصة الكويتية بعد الاعلان عن الترقية فيما يحصل السوق السعودي على 2.5% وهو ما يزيد تدفقات الاستثمار الاجنبي للسوق السعودي الى 2.5 مليار دولار.

عرض التقرير لتوقعاته لتدفق الاستثمارات الاجنبية الى الاسهم الكويتية والتي اقتصرت على 14 سهم فقط يتصدرها بنك الكويت الوطني مستحوذا على 0.14% من الوزن النسبي للمؤشر بتدفقات تقدر ب 209 مليون دولار يليه بيتك مستحوذا على 0.11% من الاوزان النسبية بتدفقات استثمار اجنبي متوقعة تصل الى 158 مليون دولار وثالثا سهم زين والمتوقع ان يستحوذ على 0.07% من الوزن النسبي للمؤشر بتدفقات استثمار اجنبي تقدر بـ 109 مليون دولار.

وعلى صعيد البنوك ضمت القائمة لجانب وطني وبيتك بنوك «بوبيان» بتدفقات استثمارية اجنبية للسهم بقيمة متوقعة تصل الى 29 مليون دولار و«برقان» بقيمة تدفقات استثمارية متوقعة تصل الى 24 مليون دولار و«وربة» بقيمة تدفقات استثمارية متوقعة تصل الى 14 مليون دولار وبنك الكويت الدولي بتدفقات قيمتها 13 مليون دولار

اما باقي الاسهم الـ 14 غير البنوك اضافة الى زين تضمنت شركة هيومن سوفت والتي يتوقع ان تحصل على 0.02% من الوزن النسبي للمؤشر باستثمارات اجنبية اضافية متوقعة بقيمة 30 مليون دولار و«أجيليتي» التي حلت رابعا بالقائمة بتوقعات ان تستحوذ على 0.04% من الوزن النسبي بتدفقات استثمارية متوقعة تصل الى 62 مليون دولار و«المباني» بتدفقات استثمارية متوقعة 38 مليون دولار و«كيبكو» بتدفقات استثمارية متوقعة 17 مليون دولار ومجموعة الامتياز بتدفقات متوقعة 14 مليون دولار وبنفس القيمة من التدفقات لاسهم شركة الصناعات الوطنية.

وأشار التقرير الى ان هناك مجموعة من العوامل التي تراها أبحاثا لن تمنع من ترقية السوق الكويتي لمؤشر فوتسي وهي 5 عوامل حسب العوامل المحددة لجودة الاسواق المرشحة والتي نشرها فوتسي في مارس الماضي وهي:

٭ المرونة في التسوية دون قيود

٭ الشروط والقيود على حسابات المستثمرين الاجانب

٭ السماح بإقراض واقتراض الاسهم

٭ البيع قصير الأجل Short sell

٭ تداول الأسهم خارج البورصة

تخطى السوق الكويتي المشكلة الرئيسية الخاصة بمعدلات السيولة للترقية للمؤشرات العالمية حيث تحسنت معدلات السيولة منذ بداية العام بشكل ملحوظ بحسب تقرير هيرميس وان كانت تتعرض لتراجع واضح في فترة الصيف والاعياد الموسمية مقارنة بباقي فترات العام.

وتفاعلت البورصـــة الكويتية بشكل ايجابي بنهاية تعاملات امس الاثنين مع توقعات الترقي لمؤشر فوتسي وارتفعت غالبية الاسهم

الـ 14 المرشحة لتلقي تدفقات من الاستثمار الاجنبي بعد اعلان الترقي بنسب تتراوح بين 0.5 و2% بنهاية التعاملات.

توقع التقرير مراجعتين خلال سبتمبر 2018 ومارس 2019 يمكن ان يتم وضع البورصة القطرية خلال تلك المراجعات ضمن قائمة المراقبة واعلان انضمامها لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة.