البنك يقدم خزائن متعددة بثلاثة أحجام مختلفة تتوافق مع احتياجات كل عميل

سعيا لتلبية متطلبات عملائه خلال موسم الصيف والسفر الحالي، يعلن البنك الأهلي المتحد عن قدرته لاستقبال طلبات الراغبين في حجز صناديق الأمانات الخاصة بحفظ الوثائق المهمة والمجوهرات والمقتنيات الثمينة والتي تعد الاختيار الأمثل الذي يوفر للعملاء راحة البال والاطمئنان عند الاحتفاظ بمقتنياتهم وممتلكاتهم الثمينة لاسيما خلال فترة سفرهم وبقائهم بعيدين عن منازلهم.

وأوضح البنك أن صناديق أمانات البنك الأهلي المتحد تتمتع بالعديد من المميزات المثالية للعملاء ضمن بيئة آمنة.



ويقدم البنك خزائن متعددة بثلاثة أحجام مختلفة تتوافق مع احتياجات كل عميل وتتراوح بين الحجم الصغير والمتوسط، والكبير مع إمكانية الحصول على أكثر من صندوق للعميل الواحد.

كما تتميز صناديق أمانات البنك الأهلي المتحد بسهولة الوصول إليها في أي وقت خلال ساعات الدوام الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة لدى البنك.

ويقدم البنك الأهلي المتحد خدمة صناديق الأمانات برسوم معلن عنها في قائمة لائحة عمولات البنك التي يمكن الاطلاع عليها من خلال فروع البنك الأهلي المتحد المختلفة او من خلال موقعنا الالكتروني وذلك للتسهيل على عملائه الراغبين في حفظ مقتنياتهم ووثائقهم المهمة في أماكن موثوقة ومضمونة.



تتوافر خدمة صناديق الامانات في فروع المبنى الرئيسي، والأحمدي، والسالمية، والجابرية، واليرموك، وسلوى، وصباح السالم، وجنوب السرة، والشامية، ومشرف، والرقة، والأندلس، والصباحية، وجابر العلي، والفردوس، والعارضية، والقادسية، الظهر، والصليبيخات، والرابية وخيطان، والعيون، والجهراء.

وفي إطار حرص البنك الأهلي المتحد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية المناسبة لخدمة عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة دون عناء وبما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، فقد خصص البنك صناديق أمانات خاصة ذات ارتفاع أقل ومصممة بشكل يسهل الوصول إليها واستخدامها في أي وقت لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، كما أن صناديق الأمانات مزودة بتقنية برايل لتسهيل تعاملات عملاء البنك من المكفوفين، وضعاف البصر بالإضافة إلى السماح بوجود شاهد على المعاملات التي يطلع عليها العميل من ذوي الإحتياجات الخاصة ويقوم بإجرائها، كما تقدم خدمة استخدام صناديق الأمانات الخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة برسوم مخفضة في إطار التسهيلات التي يحرص البنك على تقديمها لهم.