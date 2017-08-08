البرنامج يهدف إلى استخراج طاقات الشباب الكامنة ومنحهم خبرات مميزة

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامجه الصيفي المميز لتدريب النشء المعروف باسم «بدينا» والذي يحرص البنك من خلاله على استكشاف القدرات الكامنة لدى هذه الشريحة المهمة في المجتمع والعمل على تدريبهم بما يحقق الفائدة لهم وللمجتمع.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد ان القيم التي يستهدفها البرنامج الصيفي نابعة من قيم البنك التي ترتكز على العمل الجماعي والنزاهة والابداع، مشيرا الى ان بوبيان يؤمن دائما بأن الشباب هم المحرك لأي خطط تنموية تسعى الدولة الى تنفيذها بسبب ما يمتلكونه من طاقات كبيرة يمكن ان تفيد المجتمع إذا ما أحسن استغلالها والتعامل معها.

واضاف ان البنك حرص خلال السنوات الماضية على تكريس الكثير من المفاهيم الايجابية التي تتعلق بضرورة تنمية قدرات الشباب الكويت سواء من خلال التدريب او إلحاقهم بالعمل لدى البنك الذي يمثل نموذجا للقطاع الخاص الناجح.



واوضح الحماد ان ذلك ادى الى استقطاب البنك للكثير من الموارد البشرية الوطنية الناجحة التي ساهمت في انجاح خطط البنك الاستراتيجية وتحقيقه لمستويات ربحية جيدة الى جانب ارتفاع حصصه السوقية.



واضاف ان بنك بوبيان من خلال مثل هذه الانشطة يسعى لأن يكون البنك الافضل في مجال المسؤولية الاجتماعية وان يكون دوما قريبا من عملائه ومن الشباب بوجه خاص ايمانا منه بانه مؤسسة تخدم المجتمع قبل ان تكون مؤسسة ساعية للربح.

ويعتبر برنامج «بدينا» في نسخته الرابعة من البرامج التدريبية الصيفية المميزة بسبب ما يتضمنه من فعاليات وانشطة مختلفة غير تقليدية تمكن المشاركين فيها من اكتشاف قدراتهم وإطلاق امكانياتهم الكامنة.

ويبلغ عدد المشاركين في البرنامج نحو 75 مشاركا من الشباب الكويتي من الجنسين تتراوح اعمارهم بين 14 و17 عاما تم تقسيمهم الى 3 مجموعات تضم كل منها 25 مشاركا حيث يستمر البرنامج لمدة أسبوع كامل لكل مجموعة.

وتضمن البرنامج بالإضافة الى زيارة مختلف إدارات البنك الرئيسية، برنامجا ثقافيا وترفيهيا ورياضيا متميزا حاز اعجاب جميع المشاركين.