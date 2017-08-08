أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «رينو» في الكويت، عرضا خاصا حرصا من الشركة على عملائها الدائمين والتزاما منها بتوفير أقصى وسائل الراحة ورفع مستوى تجربة القيادة في الكويت، ويستمر العرض الشهري الجديد حتى 31 أغسطس 2017.

وتمنح الشركة عملاءها بموجب هذا العرض، فحصا مجانيا لنظام التكييف في السيارة، لضمان جودته خلال فصل الصيف الحار.



وسيستفيد عملاء «رينو البابطين» من خصم 30% على قطع الغيار الأصلية، و15% على أجور أعمال الصيانة، إضافة إلى فرصة الحصول على أجهزة الاستشعار مجانا من خلال حساب مفعل على تطبيق MyRenault.

ويوفر التطبيق فوائد كثيرة للعملاء المسجلين، مثل الوصول إلى المعلومات والمستندات الهامة الخاصة بسياراتهم والوصول السهل والمباشر إلى وكيلهم المحلي للتواصل بشكل سريع (فيما يتعلق بالدعم الفني أو مواعيد الخدمة).

وتعد MyRenault الأداة المثالية لمالكي رينو، التي تخبرهم بكيفية العناية بسياراتهم، والتذكير بمواعيدهم عن طريق رسائل تتعلق بتسجيل السيارة والخدمة والصيانة، بالإضافة إلى بث محتوى مفيد وتعليمي.

ويحصل العملاء المسجلون على خصومات حصرية وعروض مخصصة، مصممة خصيصا وفقا لطراز مركبتهم أو نوع المحرك أو سنة تصنيع السيارة.



ويمكن للملاك تنزيل قسائم عروضهم من الموقع واستردادها من أي توكيل تابع لرينو.