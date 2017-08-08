الخدمة حالياً متاحة لبطاقات السحب الآلي فقط وستشمل «الائتمانية» قريباً

تماشيا مع إستراتيجيته «بنك أسهل» من خلال توفير معاملات مصرفية أكثر سهولة، أعلن البنك الأهلي الكويتي مؤخرا عن طرح خدمة الإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي، والتي تمنح عملاءه فرصة تسلم بطاقات السحب الآلي الخاصة بهم فورا وعند الطلب.

ومن خلال الخدمة الجديدة، يصبح بإمكان عملاء البنك الأهلي الكويتي الذين يقومون بفتح حساب جديد تسلم بطاقات السحب الآلي الخاصة بهم مباشرة، كما يمكن للعملاء الذين يقومون بطلب استبدال بطاقاتهم المفقودة أو التالفة الاستفادة من هذه الخدمة أيضا.

وتتوافر خدمة الإصدار الفوري للبطاقات حاليا في الفرع الرئيسي للبنك بمدينة الكويت، إلى جانب فرع حولي والشويخ والزهراء وسعد العبدالله، والجدير بالذكر أنه بإمكان العملاء تقديم طلب للحصول على البطاقة الجديدة في أي من فروع البنك الاهلي الكويتي إلا أن التسلم سيتم من أحد الفروع السالف ذكرها، وسوف يتم زيادة تلك الفروع خلال الفترة القادمة.

وفي حين أن هذه الخدمة حاليا هي لبطاقات السحب الآلي فقط، فإن البنك الأهلي الكويتي سيطلق نفس الخدمة لبطاقاته الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق قريبا.

ويسعى البنك الأهلي الكويتي من خلال إستراتيجيته، التي تسلط الضوء على تقديم معاملات مالية أكثر بساطة، نحو تقديم خدمات مالية بشكل يلبي متطلبات عملائه ويرقى لمستوى طموحاتهم وبشكل يضمن المزيد من الراحة والسرعة.