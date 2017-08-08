السحوبات اليومية تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 30 يوليو وحتى 3 أغسطس 2017، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: محسن عباس إسماعيل، سعاد عبدالله امان الله الموسوي، احمد ناصر عثمان العثمان، فاطمة محمد رضا، زامل عبدالله ابراهيم المطوع، صغري يعقوب رستم، هيا خلف عبدالهادي العنزي، كبري يوسف جابر حسن، فهد مطلق علي المطيري، طلال سعود محمد الهويشل.

وسيجرى السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار، أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحويل المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.