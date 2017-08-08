رحلة بحرية الى أوروبا مدفوعة التكاليف تشمل السفر بالطائرة على درجة رجال الأعمال

أعلن البنك التجاري الكويتي عن الفائزين في السحب الأول لحملة «رحلة العمر مع التجاري» الموجهة لجميع عملاء البنك.



وقد كان الحظ حليف جمانة محمد رضا اليوسفي، وغالب نعمان توفيق عبداللطيف، وكانت الجائزتان عبارة عن رحلة بحرية الى أوروبا مدفوعة التكاليف وتشمل أيضا السفر بالطائرة على درجة رجال الأعمال مع الإقامة في فندق خمس نجوم قبل الالتحاق بالرحلة البحرية، كما يستطيع كل فائز اصطحاب مرافق معه في هذه الرحلة.



وتبدأ الرحلة بالسفر إلى برشلونة في إسبانيا، وتشمل الرحلة أيضا عددا من المدن مثل نيس، روما ونابولي.

وبهذه المناسبة، استقبلت لينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد الفائزة جمانة اليوسفي مقدمة لها التهاني، حيث أعربت اليوسفي عن سعادتها بهذه الجائزة، التي أدخلت الفرحة والسرور على قلبها كما أبدت رضاها التام عن الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك التجاري والتعامل المميز من موظفي البنك.

وعن آلية التأهل لدخول السحوبات القادمة على رحلة العمرقالت درويش ان كل 10 دنانير يتم إنفاقها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع لتسديد قيمة المشتريات داخل الكويت التي تمنح صاحب البطاقة فرصة واحدة لدخول السحب وتزداد الفرص لتصبح ثلاث فرص عند إنفاق نفس المبلغ باستخدام البطاقات الائتمانية أو مسبقة الدفع أو حتى بطاقات السحب الآلي لتسديد قيمة المشتريات والتسوق خارج الكويت.

وأوضحت أن الجوائز القادمة ستكون عبارة عن رحلة بحرية على أكبر سفينة سياحية في العالم وستكون في جزر الكاريبي، وان الحملة ستستمر حتى نهاية سبتمبر 2017 حيث إن السحوبات القادمة سيتم إجراؤها في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ومن المعروف أن بطاقات البنك التجاري تتمتع بالعديد من المزايا الإضافية التي تجعلها الرفيق الأمثل عند السفر لما تقدمه من تأمين السفر المجاني الممنوح لحاملي البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى خدمة المساعد الشخصي داخل الكويت وخارجها وبرنامج عروض التجاري الذي يقدم خصومات رائعة لدى العديد من المطاعم وأماكن التسوق المعروفة حرصا من البنك على تقديم أفضل العروض لعملائه تقديرا لهم على ثقتهم الدائمة في التعامل مع البنك التجاري الكويتي.