النويف: مزايا وتسهيلات تشمل منتجات «سند» المتميزة

أكد مدير إدارة التسويق والتطوير في شركة بيتك للتامين التكافلي «بيتك تكافل» أحمد النويف سعي الشركة الدائم لتوثيق وتطوير العلاقات مع شريحة الشباب وإتاحة منتجاتها التأمينية المتميزة والحصرية لهم، مع تقديم مزايا وعروض تسويقية تناسب خصائصهم واهتماماتهم، بما يحقق افضل استفادة من مجموعة الخدمات والمنتجات التأمينية التي أصبحت تشكل مكونا اساسيا في معظم الأنشطة في مختلف المجالات، مشيرا الى ان اتفاق شركة «بيتك تكافل» مع «نادي بورشه الكويت» لتقديم خصومات وأسعار مميزة لأعضاء النادي لجميع منتجاتها التأمينية إنما يعبر عن توجه الشركة لتوسيع حصتها السوقية وتعزيز الثقة في منتجاتها ودعمها المستمر لفئة الشباب.

وصرح النويف بأن شركة «بيتك تكافل» تسعى من خلال الاتفاق مع نادى بورشه الكويت على تقديم خصومات وأسعار مميزة على كل وثائق التامين بما فيها وثيقة «سند» التي تعتبر الأفضل من نوعها لتأمين المركبات، وذلك لتلبية جميع الاحتياجات التأمينية لأعضاء النادي في مجال السيارات والمجالات الأخرى، معربا عن اعتزاز شركة «بيتك تكافل» بالتعاون المثمر مع نادى بورشه الكويت.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة «نادي بورشة» عبدالله عيسى ان النادي يسعى إلى تقديم ما هو أفضل لأعضائه، ويحرص دائما على التعاون مع افضل الشركات التي تلبي تطلعات واحتياجات مقتني سيارات بورشه بالكويت.

وأضاف الخضير: اليوم وبتعاوننا مع شركة «بيتك تكافل» فإننا نطابق أهدافنا وتطلعاتنا حيث ان «بيتك تكافل» تعد من أفضل الشركات الرائدة في مجالات التأمين التكافلي، كما أننا نتطلع ونعمل لتطوير هذا التعاون.

يذكر أن أندية بورشه في جميع أنحاء العالم تشارك في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والسياحية كما تنظم الأندية مسابقات للسيارات بمستويات مختلفة لأعضائها، حيث يحرص قائدو بورشه على الاستمتاع بسياراتهم الرياضية والالتقاء ببعضهم في حلبات السباق والتمتع بأنشطة الطرقات الوعرة مع سيارات بورشه كايين، كما تركز فعاليات بورشه كلاسيك على الموديلات التاريخية العريقة للماركة وطرق العناية بها وصيانتها، وتبادل الخبرات بين الأعضاء في مختلف الأنشطة المرتبطة بسياراتهم.