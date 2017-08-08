أجرى بنك وربة أمس سحبه الخاص بحساب السنبلة الشهري، حيث تم نقل عملية السحب بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتابعة للبنك تحت إشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وبحضور قياديي ومسؤولي حساب السنبلة في بنك وربة.

تم إطلاق حساب السنبلة من قبل بنك وربة في مطلع عام 2016، وهو حساب توفير على أساس الوكالة بالاستثمار وفق نظام الادخار، يكون فيه البنك وكيلا عن العميل، يدر عائدا موافقا للشريعة الإسلامية.



ويعتبر حساب السنبلة هو الخيار الأمثل للعملاء الذين يهدفون الى توفير الأموال، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد مالية على ودائعهم، كما يمنحهم فرصا شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

يجدر بالذكر أنه نظرا للإقبال الكبير الذي لاقاه حساب السنبلة من العملاء وردود الفعل الايجابية التي لمسها البنك منهم فيما يتعلق بالمميزات التي يقدمها، عمل بنك وربة في بداية 2017 على تطوير الحساب حيث تمت مضاعفة عدد الفرص التي يحصل عليها العميل، القيمة الإجمالية للجوائز، وعدد الفائزين بها.

الآن، أصبح بإمكان العميل الحصول على فرصة واحدة للربح في السحب الشهري مقابل كل 10 دنانير كويتية في الحساب، الأمر الذي يعني مضاعفة فرص الربح مع زيادة المبالغ المودعة للفوز في السحب بإحدى الجوائز وعلى مدار السنة.



بالإضافة الى ذلك، قام بنك وربة برفع كل من عدد الفائزين بالجوائز والقيمة الإجمالية للجوائز المالية الشهرية لتصل الى 30 ألف دينار كويتي يتم توزيعها على ثلاثة عشر فائزا بحيث يكون من نصيب الأول 10 آلاف دينار كويتي وفائزين بمبلغ 5 الآف دينار كويتي، وسيحصل كل من العشرة الرابحين الآخرين على ألف دينار كويتي، الأمر الذي بدوره يعطي عددا أكبر من العملاء الفرصة للربح وتحقيق أحلامهم.