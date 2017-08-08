أقامت إدارة قسم قطع الغيار بشركة الغانم للسيارات، الوكيل الرسمي لقطع الغيار الأصلية للعلامة «ACDelco» من جنرال موتورز في الكويت، حفلها التكريمي السنوي تقديرا للعملاء والموزعين على ثقتهم وولائهم لمنتجاتها.



وقد أقيم الحفل في فندق كراون بلازا وبحضور عدد من مديري وموظفي شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده وإدارة قسم قطع الغيار.

وتوجه شادي الشماس، المدير العام لخدمة ما بعد البيع في شركة الغانم، بالشكر على تلبية الدعوة وحضورهم المشرف، وكذلك على ثقتهم في العلامة العالمية «ACDelco».



وأفاد بأن هذا الحفل يهدف إلى الاحتفال بالشراكات الوطيدة طوال الأعوام السابقة التي تجمع جنرال موتورز والغانم للسيارات والتجار المعتمدين بالجملة أو بالتجزئة، وكذلك الاحتفال بمرور 100 عاما على تأسيس «اي سي ديلكو».



وأضاف الشماس: «نسعى معا اليوم إلى رفع القدرات وجودة المبيعات وخدمة ما بعد البيع للزبائن».

وتضمن الحفل عرضا تثقيفيا من ممثل جنرال موتورز عن منتجات «اي سي ديلكو» التي تم تصميمها خصيصا لتجار الجملة والموزعين.



وبدأ الحفل بكلمة ألقاها راج دانتولوري، مدير قسم قطع الغيار بشركة الغانم للسيارات، حيث قدم نبذة عن أداء العام الماضي ومن ثم عرض المنتجات التي سيتم طرحها في المستقبل.

واختتم الحفل بتوزيع العديد من الجوائز القيمة والنقاشات حول المنتجات المستقبلية التي شارك فيها جميع الحاضرين وسط أجواء ودية بعيدا عن جو العمل.

وتنتج «ACDelco» قطع غيار أصلية فائقة الجودة تخدم معظم أنواع السيارات، بالإضافة إلى منتجات خاصة للطرق الوعرة، والمعدات البحرية والصناعية.



وتشمل محفظة المنتجات قطع الصيانة مثل بطاريات السيارات، وشمعات الإشعال، وفلاتر الزيت، وفلاتر الهواء، وشفرات المساحات، والفرامل، فضلا عن قطع الغيار مثل المولدات، والمبرد، والشاصي، ومكونات التدفئة والتبريد.