شهر لتقديم الخطة للحصول على المبالغ المالية لتنفيذ المشاريع

نهدف لإنتاج 3.650 ملايين برميل في 2020.. وهذا الالتزام تحدٍ كبير

تحليل تطور الكلفة التشغيلية لإنتاج برميل النفط الكويتي عبر الزمن

أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر أن مؤسسة البترول الكويتية تعكف حاليا على إعداد خطة خمسية موحدة للقطاع النفطي ستحصل من خلالها على موافقة الدولة على تخصيص المبالغ المالية المطلوبة لتمكين الشركات النفطية من مواصلة تطوير مشاريعها الحيوية للحفاظ على أدائها التشغيلي.

وذكر جعفر أن الخطة الخمسية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ستغطي الفترة ما بين 2019/2018 و2023/2022، وستقدم للجهات المختصة في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار جعفر الى أن الخطة الخمسية تعبر عن التزام مؤسسة البترول تجاه بلوغ أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال إعداد خارطة طريق دقيقة ومفصلة تبين الاهداف المتعلقة بالطاقة الانتاجية والمشاريع والبرامج التي ستساهم في زيادة الطاقة الانتاجية المتاحة لشركة نفط الكويت لتصل الى 3.650 ملايين برميل نفط يوميا بحلول سنة 2020 وما بعدها.

وقال ان هذا الالتزام يمثل تحديا كبيرا، حيث يتطلب تنفيذ المشاريع المطروحة بشكل ناجح وتحقيق الزيادة المستهدفة في الطاقة الانتاجية المتاحة مع تقليص التكاليف التشغيلية.

وقال جعفر إن الانفاق الرأسمالي لشركة نفط الكويت يقدر بحوالي 30 مليار دينار خلال السنوات الـ ٥ المقبلة، مشيرا الى أن الشركة مسؤولة تجاه تحقيق الاستخدام الامثل لهذه الموارد المالية الضخمة، وذلك من خلال ضمان انجاز وتسليم المشاريع في مواعيدها والحفاظ على التفوق والتميز التشغيلي والتقيد التام بمعايير الصحة والأمن والسلامة والبيئة مع إحكام السيطرة على التكاليف.

وطالب جعفر موظفي الشركة عبر رسالة وجهها أمس وحصلت «الأنباء» على نسخة منها بان يشكل تطبيق الخطة الخمسية للفترة 2019/2018 الى 2023/2022 لشركة نفط الكويت «قصة نجاح» رائعة بكل المقاييس لكي نوفي بذلك التزامنا تجاه مؤسسة البترول الكويتية ونواصل مساهمتنا في ازدهار الكويت وارتقائها.

وقال جعفر إن وثيقة الخطة الخمسية تعتبر من أهم الوثائق التي تعدها شركة نفط الكويت، حيث انها تستعرض أهم منجزات الشركة خلال السنة المالية 2017/2016 وتلقي الضوء على أهم أهداف الشركة للسنوات الخمس المقبلة، كما تستعرض أهم المحطات الرئيسية نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية.



فيما توفر الخطة الخمسية معلومات تفصيلية حول الإنفاق الرأسمالي المطلوب والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ الخطة.

وذكر أن تقديم الخطة الخمسية للمؤسسة يشكل الخطوة الاخيرة ضمن دورة إعداد الخطة الخمسية والتي تشمل كل مديريات شركة نفط الكويت، وتبدأ هذه الدورة في شهر أغسطس من كل سنة بإجراء تقييم لـ «سلامة الاستراتيجية» وينجم عن هذا الاجراء توفير معلومات محدثة عن مدى نجاح تطبيق الاستراتيجية في السابق، وتحليل الفجوات في التطبيق وتقديم التوصيات لتقليصها، وتستخدم مخرجات هذا الاجراء كمدخلات أساسية لإعداد وثيقة «توجيهات الأعمال»، ويجري في مرحلة لاحقة تطوير «خطط الانشطة» من قبل كل مديرية بناء على أهداف الطاقة الانتاجية المحددة في وثيقة توجيهات الأعمال.

وأضاف: «يؤدي العمل المشترك والتفاعل المكثف بين مختلف المديريات والمجموعات في الشركة الى ترسيخ نموذج العمل الموحد والمتكامل، وينتج عن ذلك إعداد خطط أنشطة شمولية وفعالة، تقوم على أسس سليمة».

وأخيرا، يجري تجميع خطط الانشطة، بما تشمله من معلومات تفصيلية ودقيقة حول الانفاق الرأسمالي الموزع على المشاريع والبرامج، ومتطلبات الموارد البشرية، وتحليل لتطور التكلفة التشغيلية للبرميل عبر الزمن، وتقييم نوعي وكمي للمخاطر المحتملة خلال السنوات الخمس المقبلة.



وتشكل تلك المعلومات العناصر الاساسية لإعداد الخطة الخمسية ضمن وثيقة تعتمدها كل من اللجنة القيادية ومجلس ادارة شركة نفط الكويت، ومن ثم تقدم الى مؤسسة البترول الكويتية في شهر سبتمبر.