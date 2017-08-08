أعلنت شركة الأولى للتأمين التكافلي، عن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة على أن يكون حامد محمد العيبان رئيسا للمجلس، ممثلا عن شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.



وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن مجلس الإدارة اجتمع الأحد الماضي، وقام بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث تم تعيين صالح صالح السلمي نائبا للرئيس، ممثلا عن شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا».

وبحسب البيان، تم تعيين حسين علي العتال عضوا بمجلس إدارة الشركة ورئيسا تنفيذيا لها، بالإضافة للأعضاء: أحمد محمد الخالد، وسعود سليمان المعيلي، ورامي خالد عبدالله، وأسامة عبداللطيف العبدالجليل.