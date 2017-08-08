«إني بلا شك ناشطة نسائية مؤيدة لحقوق المرأة أينما كانت»
نجمة رياضة كرة التنس الشهيرة سيرينا وليامز تعرب عن تأييدها للحركة النسائية في العالم خلال لقائها مع مجلة «ستيلر».
«الحمدلله.. البطولة نجحت»
مدرب المنتخب المصري السابق علاء نبيل أثناء حديثه عن المباراة الختامية بين فريقي الترجي التونسي والفيصلي الاردني في البطولة العربية، حيث اعترض لاعبو الفيصلي وإداريوه على الحكم المصري بعد احتساب الهدف الثالث للترجي مدعين أنه تسلل، وعلق نبيل: الأخطاء التحكيمية واردة في كل المباريات، والحمدلله البطولة نجحت.
«من الواضح ان بعض الشباب يفتقرون إلى الحظ»
المغني البريطاني رود ستيوارت بعد أن منعته السلطات من بناء حوض سباحة في مزرعته كي لايزعج ذلك حيوان سمندل الماء. وكان ستيوارت قد اشترى هذه المزرعة بخمسة ملايين جنيه استرليني ليبني فيها حوضا للسباحة من أجل ابنه الصغير حتى يصبح بطلا أولمبيا على حد تعبيره.
«أشعر بأني كسجينة محاصرة»
الممثلة جيما كولينز وهي تعبر عن قلقها من وزنها الزائد بعد أن اضطرت لارتداء ملابس السباحة أثناء تصوير مشاهد من مسلسل «الطريق الوحيد لإسيكس» للتلفزيون الإنجليزي.
«مرحبا بك في هذا العالم.. أنت حب حياتي»
نجمة أغاني الريف أشلي مونرو عند ولادتها طفلها الأول من زوجها لاعب رياضة كرة السلة جون دانكس.
«ربما هذه هي النهاية أخيرا»
عازف الغيتار في فرقة «رولينغ ستونز» الموسيقية روني وود يكشف عن إصابته بمرض عضال في الرئة، لكن على الرغم من ذلك يؤكد روني أنه يأمل في أن ينجح في معركته ضده.
ماذا قال المغني رود ستيوارت عن الشباب؟.. وماذا قالت الممثلة جيما كولينز عن وزنها؟.. وماذا قالت النجمة أشلي مونرو لمولودها؟.. وماذا قال الفنان رولينغ ستونز عن مرضه؟