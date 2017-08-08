أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» ان سعر سلة خاماتها الـ 12 تراجع يوم الجمعة الماضي بواقع 30 سنتا ليستقر عند 49.9 دولارا للبرميل بعد ان كان 50.2 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء «أوپيك» ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها بلغ 46.9 دولارا للبرميل خلال شهر يوليو الماضي فيما بلغ خلال يونيو الماضي 45.2 دولارا للبرميل ما يشير الى ان سعر السلة وصل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الاسبوع الماضي الى 49.8 دولارا للبرميل.

وذكرت الوكالة ان المعدل السنوي لسعر السلة خلال العام الماضي بلغ 40.7 دولارا للبرميل.