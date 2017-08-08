أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بدأت في تطبيق نظام السفر في المهام الرسمية والتدريبية الجديدة التي تم العمل بها، وجاء في تعميم أصدرته الشركات النفطية أمس أن السفر لرئيس واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونوابه والمستشارين وشاغلي الدرجات ١٩ ـ ٢٠ على متن الدرجة الأولى.

وجاء في التعميم ان السفر سيكون على متن درجة رجال الأعمال للعاملين بالدرجات من ١٥ إلى ١٨، وتم ترفيع درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال في حال استمرت الرحلة ٨ ساعات، وتم تحديد مخصصات السفر في المهام الرسمية للرئيس التنفيذي بقيمة ٣٣٠ دينارا للفئة الأولى و٣٠٠ للفئة الثانية، اما نواب الرئيس التنفيذي وأعضاء مجالس إدارات الشركات فيبلغ المخصص اليومي لهم ٣٠٠ دينار للفئة الأولى و٢٧٥ دينارا للفئة الثانية، وحددت الشركات حجم الدفعات المالية للملتحقين ببرنامج تدريبي حسب الدول، حيث ستمنح المتدربين بدول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية دفعة أولية بقيمة أربعة آلاف دينار، فيما سيمنح العامل 3.5 آلاف دينار للمسافرين لدول أميركا الشمالية وشرق آسيا والخليج العربي والهند وجنوب افريقيا وروسيا اما باقي دول العالم فتم تحديد الدفعة الأولية بثلاثة آلاف دينار، وحددت الدفعة الشهرية إلى دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بألفي دينار، وحددت الدفعة الشهرية لدول أميركا الشمالية وشرق آسيا والخليج العربي والهند وجنوب افريقيا وروسيا بقيمة 1.8 ألف دينار اما باقي دول العالم 1.6 الف دينار.