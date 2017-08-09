الجائزة تعكس ريادة البنك وتميز أدائه في المعالجة السريعة للتحويلات وإيداعاتها

أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة STP «المعالجة المباشرة للمدفوعات» وذلك من قبل سيتي بنك للعام الخامس على التوالي، وتسلم الجائزة أحمد ذوالفقار نائب أول الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال المصرفية المساندة بالبنك الأهلي المتحد.

وتأتي الجائزة تقديرا لتميز أداء البنك والدقة المتبعة في تقديم كل المدفوعات التجارية بالإضافة إلى معالجة جميع المعاملات.

وهذا الأمر يبين سعي البنك المستمر سنويا للفوز بتلك الجائزة المرموقة التي تتمتــع بصدى واسع عالميا.

وتعكس جائزة المعالجة المباشرة للمدفوعات تميز وقوة البنك الأهلي المتحد في مجال المعالجة الآلية السريعة للتحويلات وإيداعاتها، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية الفوريـــــة المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وفي هذا الصدد، قالت جهاد سعود الحميضي مدير عام أول العمليات وتكنولوجيا المعلومات في البنك الأهلي المتحد: نفخر بفوزنا بجائزة «المعالجة المباشرة للمدفوعات» من قبل سيتي بنك، فقد نجح البنك الأهلي المتحد من جديد في اتخاذ كل التدابير القوية التي تتعلق بعمليات التحويلات الإلكترونية الدولية والتي بدورها تتماشى مع المعايير الموضوعة من قبل سيتي بنك.

والجائزة تعكس بدورها الكفاءة التشغيلية للبنك، الأمر الذي يوضح مدى أهمية المعالجة المباشرة للمدفوعات لعمليات خدمة العملاء.

وأضافت الحميضي: ويستمر «المتحد» في سعيه المتواصل لضمان تنفيذ سريع ودقيق لكل التعليمات للمدفوعات وذلك من خلال الاستثمار في أحـــدث النظـــــــم لتكنولوجيا المعلومات وإمكانات الأفراد.

وتعتبر جائزة المعالجة المباشرة للمدفوعات تقديرا متميزا لتفوق البنك الأهلي المتحد التشغيلي، حيث يستمر فريق عمل البنك المحترف في توفير كل احتياجات العملاء من الأفـــراد والشركــــات وذلك من خــــلال تطوير أحدث نظم تكنولوجيــا المعلومات والبنية التحتية التشغيلية.