«أكاديمية الأهلي» شهدت تخريج 498 متدرباً حتى الآن

احتفل البنك الأهلي الكويتي مؤخرا بتخريج الدفعة الثانية والعشرين من أكاديمية الأهلي حيث أقام البنك حفلا لتكريم 16 مشاركا أكملوا بنجاح البرنامج التدريبي المكثف الذي استمر لفترة أربعة أسابيع.

وما يميز الـــــدورة التدريبيـــة الثانيـــــة والعشرون أنها تتكون من جزأين متاكملين حيث ركز الجزء الاول على الفصل الدراسي التقليدي بينما ركز الجزء الثاني على التدريب الميــــداني «أثـناء الوظيفة»، وذلك بإتاحة الفرصة للمرشحين بالمشاركة الكاملة في ثقافة العمل داخل البنك، والعمليات اليومية التي تزودهم بالمهارات القيمة والخبرة العملية.

و قد شهدت أكاديمية الأهلي تخريج 498 متدربا حتى الآن، ويحرص البنك الأهلي على تأهيل نسبة عالية من الكوادر الوطنية للعمــل في القطاع المصرفي.

وهذا الإسهام لا يعود بالفائدة على البنك الأهلي الكويتي فحسب، بل يشمل القطاع المصرفي ككل وذلك لحث الشباب على اكتساب معرفة عملية واسعة في مجال الأعمال المصرفية.

ويضع البنك الأهلي الكويتي شباب الكويت في صدارة اهتماماته الرئيسية. فمنذ تأسيس أكاديمية الأهلي عام 2009 والبنك يعمل على الارتقاء بالتدريب إلى مستويات عالية وحث الشباب وتشجيعه على العمل فـــي القطاع المصرفي.

وقد تناولت الأكاديمية جوانب متعددة من المجال المصرفي مع تركيز خاص على خدمة العملاء التي تعتبر من أهم مكونات النجاح لأي مؤسسة مصرفية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي الكويتي قد قام بإنشاء أكاديمية الأهلي لتصبح وجهة تعليمية تركز على تدريب الطلبة والباحثين عن فرصة عمل في القطاع المصرفي.

وقد تمكن البنك من خلال تفاعله مع المشاركين من التعرف على مهاراتهم وإمكاناتهم الحالية وتوظيفها لاحتياجات البنك بما يتيح لهم استخدام هذه الطاقة الإيجابية لممارسة مهام عملهم بكل تفوق وبراعة.

وسيواصل البنك الأهلي الكويتي أداء دوره الاجتماعي الفاعل من خلال دعم أكاديمية الأهلي وغيرها من الفرص والمبادرات.