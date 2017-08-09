أعلن بنك الخليج الفائز في السحب ربع السنوي الثاني لحساب الراتب، حيث حالف الحظ فهد عواد غدير الرحيلي للفوز بالجائزة النقدية وقدرها 25 الف دينار، وقد تم إجراء السحب على الهواء مباشرة عبر برنامج «ربع الديوانية» الإذاعي على راديو إف إم 88.8 وذلك يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2017، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وقد صمم حساب الراتب الجديد خصيصا للعملاء الكويتيين ممن يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج للاستفادة من العديد من العروض المميزة.

منها فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو الحصول على قرض بدون فوائد، شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليـــج عن 500 دينار للتأهل لهذه العروض فور تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج.

وبإمكان العملاء الجدد أيضا الحصول على مميزات أخرى تشمل بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية دون الحاجة لدفع الرسوم السنوية خلال العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70 الف دينار أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 15 الف دينار.

كما يحصل جميع العملاء الحاليين والجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج على فرصة الدخول تلقائيا في السحوبات ربع السنوية للفوز بجوائز نقدية قيمة، تضم ثلاثة سحوبات ربع سنوية تبلغ قيمة كل منها 25 الف دينار بالإضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 250 الف دينار.

هذا، وسيقام السحب ربع السنوي الثالث لحساب الراتب على جائزة قيمتها 25 الف دينار في 6 نوفمبر 2017، بينما سيقام السحب الأخير على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 250 الف دينار في 8 فبراير 2018.