استبدال نقاط Avios برحلات طيران على متن «البريطانية» والخطوط الجوية في تحالف Oneworld

في إطار التعاون بين البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية، يدعو التجاري عملاءه للاستفادة من العرض الخاص المستمر هذا الصيف وهو حصول العميل على 50% نقطة Avios أكثر عند كل عملية شراء باستخدام البطاقات المشتركة بين البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية وذلك حتى 31 أغسطس 2017.

وتعد هذه البطاقات الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحمل الشعار المشترك بين كل من البنك والخطوط الجوية البريطانية وتهدف هذه البطاقات إلى الدمج بين مفهوم البطاقات ذات الطراز العالمي وبرنامج الولاء المعد لعملاء البنك والخطوط الجوية البريطانية على مستوى العالم، كما أنها تتيح لحامليها فرصة تجميع نقاط «أفيوس» Avios «وهي عملة المكافآت للنادي التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية» واسترداد هذه النقاط واستبدالها برحلات طيران حول العالم على متن الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية ال 13 الأخرى التي يضمها تحالف Oneworld مع إمكانية ترقية درجات السفر.

وأوضح البنك أن بطاقات البنك التجاري والخطوط الجوية البريطانية متوفرة بثلاثة أنواع وهي بطاقة ماستركارد وورلد وماستركارد البلاتينية وماستركارد مسبقة الدفع.

وعند إصدار البطاقة، يحصل حاملو البطاقات على نقاط «Avios أفيوس» مجانية كهدية ترحيبية للبدء في استخدامها وقد تصل قيمتها الى تغطية تكلفة تذكرة طيران (ذهاب فقط) من الكويت إلى لندن (حسب نوع البطاقة).

كما يستفيد حاملو البطاقات أيضا من ميزة الدخول المجاني إلى قاعات الانتظار بالمطارات المتواجدة في جميع أنحاء العالم وبالمنطقة وذلك حسب نوع البطاقة، هذا بالإضافة إلى خدمة المساعد الشخصي وتأمين السفر مجانا والحصول على ليال مجانية عند الإقامة في فنادق ستاروود (شيراتون، ميريديان، فوربوينتس وغيرها من الفنادق)، وكذلك مئات العروض والخصومات المتعلقة بالمطاعم بالإضافة إلى العروض الخاصة من موقع التسوق عبر الإنترنت Reebonz وموقع كريم Careem Rides لحجز السيارات وغيرها من الأماكن.

هذا، ويمكن للعملاء الراغبين في الحصول على هذه البطاقات زيارة أقرب فرع لهم من فروع البنك التجاري الكويتي المنتشرة في كافة محافظات الكويت للتقدم بطلب الحصول على أي من تلك البطاقات، كما يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني www.ba.com/cbk للحصول على المزيد من المعلومات عن البطاقات وبرنامج المكافآت، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي تلك البطاقات زيارة الموقع الإلكتروني www.britishairways.com/executive-club/spending-avios للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام نقاط المكافآت «أفيوس».