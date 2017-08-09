الأنبعي:«كيا» من السيارات المرغوبة في برنامج الإجارة التشغيلية الذي تتميز به الشركة

في سياق سعيها لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومن أجل تحقيق توقعات العملاء وتجاوزها، أعلنت شركة أعيان الكويت للسيارات (أعيان أوتو) عن بدء طرح موديلات 2018 من سيارات كيا موتورز للعملاء في خدمة التأجير التشغيلي، جاء هذا في تصريح للشركة أعلنت فيه عن توفير موديلات كيا 2018، وذلك بالتعاون مع مجموعة الوكالات الوطنية، الوكيل المعتمد لسيارات كيا موتورز العالمية في الكويت.

وذكر فريح الأنبعي، مدير التأجير في شركة أعيان أوتو، أن هذه الدفعة من سيارات كيا تعد باكورة موديلات 2018 التي تسعى أعيان لطرحها مبكرا من أجل إتاحة الفرصة للعملاء من الأفراد والمؤسسات للحصول عليها، مضيفا أن سيارات كيا تعد من الموديلات المرغوبة من العملاء في برنامج الإجارة التشغيلية الذي تتميز به شركة أعيان.

وأكد الأنبعي أن هذه الموديلات متوافرة الآن في معرض الشركة في الري بأسعار تنافسية ومزايا تفضيلية لعملاء الإجارة التشغيلية، مبينا أن خدمة التأجير التشغيلي التي تتميز بها أعيان توفر الكثير من المزايا للعملاء من الشركات والأفراد، فهي تتيح للشركات والأفراد إمكانية تغيير سياراتهم كل سنة أو سنتين دون عناء بيعها أو تثمينها، مما يوفر عليهم الوقت والجهد والمال، كما تعد خدمة الإجارة التشغيلية اقتصادية وتوفر للعملاء المال والوقت من خلال خدمات «أثناء الإجارة» التي تضم باقة متكاملة من الخدمات مثل الصيانة الشاملة أثناء مدة العقد وتأمين ذهبي شامل وسيارة بديلة عند دخول السيارة للصيانة لمدة تزيد على 24 ساعة أو في حالة الحوادث، إضافة إلى خدمة الطريق على مدار الساعة.

وأشار الأنبعي إلى جهود أعيان المتواصلة لابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات ورغبات العملاء، حيث قامت باستحداث خدمة التأمين الماسي التي تعد من الخدمات المميزة التي دأبت شركة أعيان على تقديمها للعملاء، إذ توفر للمشتركين فيها مجموعة من المميزات التأمينية الإضافية لتوفر للعملاء أقصى معايير الاهتمام.

يذكر أن شركة أعيان أوتو تمتلك أكبر معرض لتأجير السيارات في منطقة الري، شارع محمد بن القاسم.

وهو المعرض الرئيسي لنشاط الشركة ويتضمن ساحة عرض خاصة للسيارات الجديدة للتأجير التشغيلي متنوعة الماركات والأحجام، ليجد العميل ما يناسبه من سيارات التأجير.