فيصل بدر الساير: نحن بحاجة إلى الاستمرار في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا

مبارك ناصر الساير: رضا العملاء المتميز الذي نقدمه بشغف هو ما سيبني مستقبلنا

نظمت مجموعة الساير مؤخرا المؤتمر نصف السنوي في قاعة احتفالاتها في العارضية احتفالا بنتائج خدمة العملاء المتميزة وتكريم «الأفضل بالعمل».

وقد حضر الحفل فيصل بدر محمد الساير رئيس مجلس إدارة مجموعة الساير القابضة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي بالإضافة الى الإدارة العليا والمدراء والمشرفين في المجموعة.

وقد شاركت الفرق من مختلف وحدات العمل ودعمت الحفل بما في ذلك شركة مؤسسة محمد ناصر الساير عن مبيعات تويوتا ولكزس، الخدمة وقطع الغيار، وشركة بحرة التجارية، وشركة الساير الهندسية، وشركة الساير الطبية، والساير للتأجير، والتأمين، والداو لنظم المعلومات، وشركة تراي ستار للتجارة العامة ومصنع الكويت لعلف الحيوانات.

وفي هذه المناسبة قال فيصل بدر محمد الساير، رئيس مجلس الإدارة: في الماضي، قمنا بالتركيز على تقديم خدمة ممتازة في كل ما نقوم به، وعلينا الاستمرار في ذلك مع المزيد من التركيز على رعاية العملاء الذين كانوا وسيظلون دائما حجر الاساس في تمييزنا.

وأضاف: لقد جاء في رسالة الشركة الاصلية التي ابتدأها ناصر الساير الرئيس الفخري، أنه على الشركة تقديم افضل المصنعين فقط من حول العالم ودعمهم بخدمة رعاية العملاء المتميزة، لذلك نحن بحاجة للاستمرار في تقديم افضل المنتجات والخدمات لعملائنا جنباً الى جنب مع موكلينا.

من جهته قال مبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي: رضا العملاء هو ما نقوم ببناء شركتنا عليه، ورضا العملاء المتميز الذي نقدمه بشغف هو ما سيبني مستقبلنا، إن رضا العملاء يجعلهم يعودون ثانية لذلك هو حجر الأساس في استراتيجيتنا. وبخصوص التزام المجموعة تجاه رعاية العملاء، قال بينغت شولتز، رئيس العمليات: إن تركيزنا على العملاء أوصلنا لما نحن عليه اليوم، الى الرقم واحد، لم تتغير أساسيات رعاية العملاء على مدى السنوات، إلا أن طريقة تقديم هذه الرعاية والاهتمام قد اختلفت، وهي تتغير بشكل أسرع وأسرع.

الالتزام بالتميز في خدمة العملاء

تهدف جهود خدمة العملاء المتميزة في الساير الى جعل تجربة شراء وامتلاك المنتجات تجربة تظل الأفضل بالعمل، وشهادة على ذلك فإن مؤشر رضا عملاء المجموعة يستمر في ارتفاعه، حيث حاز 58 موقعا من اصل 62 موقعا على نتيجة +95% في مؤشر رضا العملاء، علما ان مجلس إدارة الساير لا يدخر جهدا في تأكيد حرصه على دفع ثقافة التغيير للافضل بغية تعزيز قيم الضيافة في مختلف اقسام وإدارات عمل الشركة.

أيضا فإن مبادرات المجموعة في مجال رعاية العملاء، وتوسيع المرافق، وتدريب وتطوير الموظفين بالإضافة الى جهود تعزيز التكنولوجيا من خلال تنفيذ برمجيات SAP مؤخرا عبر وحدات العمل التجارية وغير التجارية، جميعها جهود جماعية لتعزيز تجربة العملاء.

وتستمر إدارة مجموعة الساير في التركيز على رعاية العملاء والحفاظ على شعارها «نعم نستطيع وسنفعل» الذي ينص على: نحن نؤمن ايمانا راسخا أن طريقة الحفاظ على النجاح في وجه الظروف التجارية الصعبة والتنافسية هي الاستمرار في تطوير فلسلفة رعاية العملاء الخاصة بشركتنا لضمان شعور العملاء»، أنهم في منزلهم عند زيارة مرافق الساير، ونحن ملتزمون أيضا بتقديم عناصر ميثاق العملاء من خلال جميع موظفينا.