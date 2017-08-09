تسجيل 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.4 ملايين دينار من خلال مزادات عقارية

قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الدولي ان مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقودا ووكالات) ارتفعت خلال شهر يوليو 2017 وبنحو 28% مقارنة بالشهر الماضي، كما جاء مستوى المبيعات المسجل خلال الشهر أعلى بنحو 46% من مستوياته المسجلة في شهر يوليو 2016.

وذكر التقرير انه في حين حافظ مؤشر عدد الصفقات على نفس القيمة المسجلة في الشهر الماضي عند 446 صفقة، إلا أن عدد الصفقات الحالي أكبر من العدد المسجل في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 42%.

واضاف التقرير ان مؤشر متوسط الصفقة ارتفع بنحو 28% مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 510 آلاف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى أكبر قليلا من مستوياته المسجلة خلال الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 3%.

هذا، وقد شهد الشهر الجاري تسجيل 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.4 ملايين دينار من خلال مزادات عقارية، كما تجدر الإشارة الى أن أيام العمل الفعلية بلغت 22 يوما خلال الشهر الجاري مقارنة بنحو 18 يوما فقط في الشهر الماضي بسبب عطلة عيد الفطر.

وقال التقرير ان مبيعات السوق العقاري سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الجاري مقارنة بمبيعات الشهر السابق التي تأثرت بحلول شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، كما ارتفع مستوى المبيعات مقارنة بمستوياته في يوليو من عام 2016، إلا ان الارتفاع مرتبط أيضا بحلول عطلة عيد الفطر في شهر يوليو من عام 2016، الأمر الذي لا يمكننا من الجزم بحصول تحسن فعلي في حجم المبيعات، إلا أنه من الممكن القول ان نشاط السوق ما زال ضمن المستويات المتوقعة والتي شهدها السوق العقاري خلال الأشهر القلية الماضية.

ولا يتوقع التقرير ان يشهد السوق العقاري تغيرا معتبرا في مستويات المبيعات أو مستويات الأسعار في المدى القصير والمتوسط ما لم تشهد الأسواق تطورات إيجابية ملموسة على المستوى الاقتصادي، وتحسنا ملحوظا في مستويات أسعار النفط الخام.

أداء متفاوت بين القطاعاتارتفعت مبيعات جميع القطاعات العقارية خلال شهر يوليو على أساس شهري باستثناء القطاع السكني الذي تراجعت مبيعاته بنحو 11%، لكن حجم المبيعات المسجلة في القطاع السكني ما زالت أكبر من تلك المسجلة في شهر يوليو من عام 2016 وبنحو 52%، أما القطاع الاستثماري فقد ارتفعت مبيعاته بنحو 44% على أساس شهري وبنحو 16% على أساس سنوي، فيما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 27% على أساس شهري، لكنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 32%

.وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر يوليو 2017 مع نظرائه من كل عام (شهر يوليو من كل عام منذ عام 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر يوليو في المرتبة السادسة في مؤشر قيمة المبيعات (مقارنة بنفس الشهر من كل عام خلال 11 سنة الماضية)، فيما حل في المركز الثامن في مؤشر عدد الصفقات، بينما حل في المركز الثالث أيضا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.

ارتفاع بسيط في مستويات الأسعار

سجلت متوسطات الأسعار ارتفاعا بسيطا على أساس شهري، إلا أن مستويات الأسعار الشهرية تتسم بتفاوت أكبر بطبيعة الحال وفقا لخصائص العقار وموقعه التفصيلي، حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5% بدعم من ارتفاع الأسعار في محافظتي حولي ومبارك الكبير.

فيما تراجعت أسعار العقارات الاستثمارية في مختلف المحافظات باستثناء محافظة الفروانية التي سجلت فيها صفقات بيع لمجموعة من البنايات السكنية ساعدت في رفع المعدل العام لأسعار العقارات الاستثمارية بنحو 1.8% مقارنة بالشهر الماضي.

هذا، ولم يشهد القطاع التجاري سوى 4 صفقات فقط، الأمر الذي يجعل احتساب متوسط للأسعار غير معبر عن المتوسط العام في السوق.