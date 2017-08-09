الصندوق الوطني يتشارك مع «البترول الوطنية» في تملك الشركة

الموافقة على إغلاق مصفاة الشعيبة وشطب أصولها من «البترول»

تصفية «سنتافي» والتخارج النهائي.. وحصر خسائرها طوال فترة الاستثمار أحمد مغربي

وافق المجلس الاعلى للبترول على إنشاء شركة جديدة لإدارة وتشغيل 42 محطة وقود تمتلكها الدولة، بحيث تكون الملكية مشتركة بين شركة البترول الوطنية الكويتية والصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإشراك القطاع الخاص والمتمثل في فئة المبادرين الكويتيين لتشغيل وتطوير هذه المحطات.

وترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس الاجتماع الرابع عشر والمائة (2/2017) للمجلس الأعلى للبترول والذي حضره وزير النفط والكهرباء م.عصام المرزوق واعضاء المجلس.

وأكد مصدر لـ «الانباء» أن «مؤسسة البترول» شددت خلال الاجتماع ان لديها أهدافا وتوجهات استراتيجية تسعى لتطويرها وتعزيزها فيما يخص دعم مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دوره التنموي بالقطاع لتتمكن من التفرغ والتركيز على دورها الرئيسي، مع تنمية تطوير الأنشطة التي يتم تخصيصها، وتعزيز كفاءة «المؤسسة» وقدرتها على العمل بأسس تجارية.

وأشار إلى أن ملكية المحطات ستكون للشركة الجديدة على أن يكون للقطاع النفطي فيها نسبة من 50 الى 80%.

وذكر المصدر ان «الاعلى للبترول» وافق كذلك على تصفية شركة سنتافي والتخارج النهائي منها، وتم اعتماد البيانات المالية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. ووافق «الاعلى للبترول» على إنشاء شركة جديدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية لتسويق المنتجات البترولية المنتجة الخاصة بمصفاة «الدقم» في سلطنة عمان، والتي تشارك الكويت فيها، ويكون هدف الشركة تصريف المنتجات البترولية والمتاجرة فيها.

وتضمنت الموافقة أن تكون الشركة المزمع تأسيسها خارج الكويت، ان تكون مملوكة بالكامل لـ «المؤسسة» وتتبع التسويق العالمي إداريا، بحيث لا يكون هناك تعارض مع عقود المؤسسة الحالية والمستقبلية لضمان تعظيم إيرادات «البترول» ومنتجاتها بأفضل الطرق التسويقية.

وقالت مصادر: إن «هذا التوجه يأتي وفقا لإستراتيجية «البترول» للتوسع في مشاريع التكرير خارج الكويت»، موضحة أن هذا الأمر دعا «المؤسسة» لتسويق حصتها في هذه المصفاة، والدخول في عملية المتاجرة بالمشتقات البترولية لتقليل مخاطر المنافسة.

مشروع الدبدبة

وتمت الموافقة على مبادرة مؤسسة البترول للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك بإنشاء محطة للطاقة الشمسية قادرة على تأمين 15% من حاجة القطاع النفطي بالكويت للطاقة الكهربائية بحلول عام 2020. وتدعم هذه المبادرة بشكل مباشر تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والتي تهدف إلى تأمين 15% من حاجة الكويت للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وذكر ان مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سوف يتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. وتصل السعة المركبة المستهدفة لمشروع الدبدبة نحو 1.000 ميجاوات، ويقع على مساحة تقديرية تصل إلى 32 كيلومترا مربعا.

إغلاق الشعيبة

وقال ان «الاعلى للبترول» وافق على إغلاق مصفاة الشعيبة والخطة التي نفذتها شركة البترول الوطنية الكويتية خلال عملية الاغلاق التي تمت مطلع شهر ابريل الماضي وشطب المصفاة من اصول «النفط»، حيث اطلع المجلس على خطة تشغيل مشروع الوقود البيئي والاستفادة من موقع مصفاة الشعيبة لتخزين المشتقات البترولية.

واطلع المجلس على الاجراءات التي تم تنفيذها في اغلاق «الشعيبة» وهي كالتالي:

1 ـ تخصيص مهندس سلامة خاص لكل جزء من اجزاء المصفاة حسب خطة دائرة العمليات لتجزئة المصفاة (9 أجزاء) ويكون مسؤول عن مراقبة تطبيق تدابير السلامة المتعلقة بذلك.

2 ـ إعداد خطة السلامة وتوضيح التدابير المراد تطبيقها خلال فترة عملية اغلاق المصفاة.

3 ـ المشاركة في اجتماعات تقييم المخاطر للاعمال الحرجة ووضع الاحتياطات الخاصة بها.

4 ـ تقديم دورات تدريبية خاصة بالسلامة ومتعلقة بالاعمال المصاحبة لاغلاق المصفاة لكل موظفي المصفاة وخاصة العاملين في دوائر العمليات والصيانة.

5 ـ عمل رسائل توعوية للدروس المستفادة من الحواداث السابقة الواقعة في شركة البترول الوطنية وخارجها ونشرها باللغة الانجليزية والعربية وعبر البريد الالكتروني.

6 ـ توفير مهندسي السلامة لمراقبة كل الاعمال على مدار 24 ساعة لـ7 أيام في الاسبوع لمراقبة تطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة.

7 ـ تم تعيين مستشار بيئي شركة Golder Associates ايطاليا لعمل اجراءات وخطط مفصلة مثل خطة الصحة والسلامة والبيئة وخطة تحديد النفايات ومعالجتها والتخلص منها وخطة الطوارئ.