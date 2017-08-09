شريف حمدي

شهدت بورصة الكويت على مدار الجلستين الأخيرتين نشاطا لافتا على مستوى المؤشرات الوزنية وحجم السيولة النقدية المتدفقة إلى السوق، والتي قفزت بنسبة 90% تقريبا إلى نحو 20 مليون دينار في تعاملات أمس ارتفاعا من 10.4 ملايين دينار وأقل من 7 ملايين أول من أمس، وذلك على إثر توقع تقرير المجموعة المالية هيرميس ترقية بورصة الكويت لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة خلال الشهر المقبل.

وكانت هيرميس وضعت كل من السوقين الكويتي والسعودي بقائمة المراقبة المعلنة في 27 يوليو الماضي بجانب أسواق أخرى، وحسب توقعات هيرميس فإن نسبة السوق الكويتي في «فوتسي» ستكون 0.5% وهو ما يشير إلى تدفقات نقدية إلى بورصة الكويت بما يقارب 740 مليون دولار من الاستثمارات الاجنبية حال حدوث الترقية.

وفي ضوء التوقعات بانضمام أسهم قيادية لمؤشر فوتسي، رصدت «الأنباء» زيادة ملحوظة في القيم السعرية لهذه الأسهم على مدار الجلستين الماضيتين، وكانت كالتالي:

٭ حقق سهم «الوطني» مكاسب سعرية بنسبة 2.1% بارتفاعه 15 فلسا ليصل إلى 716 فلسا.

٭ ارتفع سهم «بيتك» بنسبة 1.9% بعد ان زادت قيمته السعرية 11 فلسا ليصل إلى 553 فلسا.

٭ سهم «اجيليتي» كان أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة 3% بتحقيق 26 فلسا مكاسب سعرية ليصل السهم إلى 846 فلسا في الجلستين الأخيرتين.

٭ حقق سهم «زين» 2.4% مكاسب سوقية بارتفاعه 11 فلسا في جلستين ليصل إلى 454 فلسا.

٭ ارتفع سهم «VIVA» بنسبة 1.7% محققا 14 فلسا مكاسب ليبلغ سعر السهم 814 فلسا.

٭ حقق سهم «المشاريع» ارتفاعا بنسبة 0.8% بمكاسب سوقية بلغت 3 فلوس ليبلغ سعر السهم 372 فلسا.

٭ ارتفع سهم «برقان» بنسبة 1.6% بزيادة سعرية بلغت 6 فلوس في جلستين متتاليتين ليصل إلى 361 فلسا.

٭ سهم بنك بوبيان ارتفع بنسبة 0.7% مكاسب بلغت 3 فلوس ليصل إلى 416 فلسا.

٭ حقق سهم «الامتياز» مكاسب سوقية بلغت نسبتها 2.3% بارتفاع السهم إلى 168 فلسا.

٭ سهم «الصناعات» ارتفع بنسبة 2.8% بمكاسب سوقية بلغت 4 فلوس ليصل إلى 141 فلسا.

نشاط هذه الأسهم القيادية الموزعة على قطاعات متنوعة بالبورصة الكويتية، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء المؤشرات الوزنية التي حققت مكاسب لافتة في أخر جلستين، حيث ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة كويتية من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية بنسبة 1.6% على مدار الجلستين الماضيتين محققا 15.5 مكاسب ليرتفع إلى 960 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.3% بواقــع 5.4 نقاط ليصل إلى 418 نقطة، وفي المقابل جنح المؤشر السعري للتراجع أمس بنسبة ضئيلة بلغت 0.11%.