أقام بنك «وربة» سحب حساب السنبلة الشهري لشهر يوليو تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة وبحضور قيادي ومسؤولي حساب السنبلة في بنك وربة، وذلك يوم الإثنين 7 أغسطس.

هذا، وتم نقل عملية سحب حساب السنبلة بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة لبنك وربة لإضفاء المزيد من الشفافية على سحب حساب السنبلة ولمواكبة العملاء بشكل أسرع حول أسماء الفائزين بالسحب الشهري لحساب السنبلة الذي وصلت جوائزه النقدية لقيمة 30 ألف دينار.

وقد فاز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 الآف دينار فهد نايف محمد الشمري، وذهبت جائزتا الـ 5 الآف دينار لكل من منذر سليمان عبدالله العيبان وأحمد عيد محمد الرميضي.

أما الفائزون العشرة بجائزة ألف دينار لكل منهم، فكانت من نصيب: فهد عبدالله الهاجري، أحمد رويشد حمد العازمي، فيصل سعد الرشيدي، مفيد محمد خميس، عبدالله راشد سعود دسمان، فراج عيسى فرحان عيسى، أفراح حميد عباس هلال، خالد علي فرهود العجمي، خالد فهد مبارك الخرينج الرشيدي وابراهيم محمد ابراهيم البريدي.