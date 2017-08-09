أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان القطاع النفطي بدأ تطبيق نظام السفر في المهام الرسمية والتدريبية الجديدة، وجاء في تعميم أصدرته الشركات النفطية أن الشركات تتحمل نفقات السفر لاعضاء مجالس ادارتها ومستشاريها والعاملين بها اثناء قيامهم بالمهام الرسمية المسندة اليهم خارج الكويت.

وحددت الشركات النفطية درجات السفر للعاملين والتي تختلف حسب درجاتهم الوظيفية، بحيث سيكون السفر على متن الدرجة الاولى لرئيس واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونوابه والمستشارين وشاغلي الدرجات من 19-20.

وسيكون السفر على متن درجة رجال الأعمال للعاملين بالدرجات من 15 إلى 18، وتم ترفيع درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال في حال استمرت الرحلة 8 ساعات بين الكويت وجهة المهمة الرسمية، وفي حال عدم توافر مقعد على درجة رجال الاعمال ترفع درجة السفر الى الدرجة الاولى.

وبناء على نظام السفر فان الشركات النفطية ستقوم بدفع مخصصات سفر يومية تشمل تكاليف المأكل والمبيت والغسيل والكي ومصاريف انتقال العاملين ونقل الامتعة الشخصية داخل المدينة ولا تتحمل الشركة تكاليف الشحن الزائد لأمتعة العامل الشخصية.

ويصرف للعامل 50% من قيمة المخصصات اليومية عن الايام التي يتم فيها توفير المسكن له من قبل الشركة، وتدفع الشركة مصاريف الضيافة التي ينفقها الرئيس التنفيذي للشركة ونوابه ومديرو الدوائر اثناء سفرهم في مهام خارجية مقابل المستندات التي يتقدمون بها.

وتم تحديد مخصصات السفر في المهام الرسمية والتدريبية للرئيس التنفيذي بقيمة 330 دينارا للفئة الأولى و300 للفئة الثانية، اما نواب الرئيس التنفيذي وأعضاء مجالس إدارات الشركات فيبلغ المخصص اليومي لهم 300 دينار للفئة الأولى و275 دينارا للفئة الثانية، اما الدرجات بين 17 و20 فتم تحديد المخصص بـ240 دينارا للفئة الاولى و220 دينار للفئة الثانية، اما الدرجات الوظيفية عند 16 وما دون فتم تحديدها عند 220 دينارا للفئة الاولى و200 دينار للفئة الثانية.

وحددت الشركات حجم الدفعات المالية للملتحقين ببرنامج تدريبي حسب الدول، حيث ستمنح المتدربين بدول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية دفعة أولية بقيمة أربعة آلاف دينار، فيما سيمنح العامل 3.5 آلاف دينار للمسافرين لدول أميركا الشمالية وشرق آسيا والخليج العربي والهند وجنوب افريقيا وروسيا اما باقي دول العالم فتم تحديد الدفعة الأولية بثلاثة آلاف دينار، وحددت الدفعة الشهرية إلى دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بـ2000 دينار، وحددت الدفعة الشهرية لدول أميركا الشمالية وشرق آسيا والخليج العربي والهند وجنوب افريقيا وروسيا بقيمة 1800 دينار اما باقي دول العالم فـ 1600 دينار.