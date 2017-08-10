أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية معرضا مصرفيا في المبنى الرئيسي التابع لها اتاحت من خلاله لبيت التمويل الكويتي (بيتك) فرصة المشاركة لتقديم خدماته المصرفية والتمويلية للعملاء من موظفي الكويتية.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي ان الشركة ومن منطلق ايمانها بأهمية الدور المميز لمؤسساتنا المصرفية الوطنية الرائدة وتسهيل تواصل الموظفين والمراجعين لمبنى الكويتية مع «بيتك» وفرنا كل الامكانيات الفنية والتقنية حتى يؤدي المعرض دوره في خدمة عملاء «بيتك» في أحد أكثر الأماكن حيوية وهو اللوبي الرئيسي في مبنى الكويتية.

واكــــد العنـــزي ان «الكويتية» تمد يد التعاون لكل المؤسسات المصرفية والبنوك الراغبة باستعراض منتجاتها المالية وتقديم ادواتها المصرفية للجميع، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه المؤسسات، مؤكدا انها تكرس كل جهودها لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها تطورا وابتكارا وفقا لأعلى المعايير العالمية في التميز والجودة، إلى جانب حرصها على توفير تجربة مصرفية متميزة تلبي طموحات العملاء وتضمن خدمتهم على النحو الأمثل، ونفخر بوجود «بيتك» لدينا وهو يملك شريحة واسعة من العملاء وله مكانة رائدة في القطاع المصرفي.

واشار العنزي الى ان «الكويتية» بالتعاون مع «بيتك» تقدم بطاقة «بيتك نادي الواحة» وهي عبارة عن بطاقة مسبقة الدفع، صادرة من بيت التمويل الكويتي بالتعاون مع نادي «الواحة» التابع لشركة لخطوط الجوية الكويتية، إذ تتيح لمستخدميها إلى جانب ميزاتها الشرائية والخصومات الفريدة التي تقدمها، فرصة ربح أميال من نادي «الواحة» مع كل عملية شراء، يمكن استبدالها لاحقا للحصول مزايا سفر حصرية على متن الكويتية، إضافة الى المزايا التي يتمتع بها أصلا المسافر العضو في نادي الواحة والتي تؤهله بواسطة النقاط التي يتم تجميعها، من الحصول على امتيازات اصدار تذاكر مجانية او ترفيع درجات السفر وغير ذلك من الخدمات المميزة.

هذا، ويستمر معرض «بيتك» لمدة اسبوعين فقط خلال ساعات العمل الرسمية لموظفي الكويتية ماعدا أيام العطل.