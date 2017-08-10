أعلن بنك برقان عن فوز إبراهيم فالح محمود بسيارة «نيسان باترول» ذات الدفع الرباعي خلال سحب حساب «الثريا للراتب» الشهري. وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز بسيارة «نيسان باترول».

ومع السحب الشهري يحصل العميل على فرصة لربح سيارة نيسان باترول ذات الدفع الرباعي كل شهر ومقابل كل 10 دنانير متوافرة في الحساب يحصل العميل على فرصه واحدة.

وأوضح البنك انه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب، بالدينار الكويتي، أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات، ومنها الحصول على القروض، وبطاقة السحب الائتماني.

ويمكن للعملاء الراغبين في فتح حساب الثريا للراتب، زيارة أقرب فرع من فروع بنك برقان والحصول على المعلومات اللازمة.