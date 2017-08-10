أعلنت Ooredoo الكويت عن اسم الفائز بسيارة فورد موستنج 2017 وذلك عن مسابقتها مفاجآت Ooredoo التي أطلقتها على قنواتها الرقمية.

وتسلم الفائز محمد حسن محمد جائزته من مبنى الشركة الرئيسي الأسبوع الماضي بحضور ممثلي قطاعي التسويق والاتصال المؤسسي.

وتأتي هذه المسابقة لتؤكد التزام Ooredoo بتقديم الأفضل لعملائها من مختلف الشرائح على مدار العام، وذلك اتساقا مع سياستها المبنية على الاهتمام والتواصل.

وقد فعلت الشركة في وقت سابق عددا من قنوانها الرقمية مثل تطبيقها الإلكتروني ومسابقات الرسائل القصيرة وموقعها الإلكتروني وذلك للتواصل مع العملاء بشكل أفضل على مدار العام.

وأكدت الشركة في بيان صحافي التزامها بالتواصل مع مختلف الشرائح من العملاء، إيمانا بدورها بإثراء تجربتهم بما يتناسب مع نمط حياتهم.