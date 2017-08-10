أعلن بنك الخليج حصوله على جائزة «التميز في جودة التحويلات» 2016 من «سيتي بنك»، تقديرا لأدائه الاستثنائي في مجال التحويلات المالية الإلكترونية، حيث حصل البنك على معدل 99.8% لمدفوعات الخزينة والتجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك يحصل على هذه الجائزة للسنة السادسة على التوالي. وتعتمد التحويلات الإلكترونية على المعالجة المباشرة للدفعات، بحيث تتلقى المؤسسات المالية الدفعات وتقوم بإجرائها من خلال النظام الإلكتروني دون أن يكون مطلوبا أي تدخل يدوي.

ومن شأن هذه العملية الآلية زيادة الكفاءة وتجنب أي تأخير في تنفيذ الدفعات.

وقد تسلم الجائزة بالنيابة عن بنك الخليج كل من خالد المطوع، مدير عام الأعمال المصرفية الدولية والاستثمار، ومنى منصور، مدير عام إدارة الخدمات المساندة للعملاء، ومآب القاسم، المدير التنفيذي في الأعمال المصرفية الدولية والاستثمار، ونورية البدر، نائب مدير عام - العمليات المركزية.

وقامت بتسليمها مجموعة من ممثلي سيتي بنك شملت كلا من محمد الحمادي، نائب الرئيس لمجموعة البنوك المراسلة - الشرق الأوسط، والخزينة والحلول التجارية، وإمري أوميت، رئيس قسم الخدمات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا، وعمر كوبتي، نائب الرئيس - إدارة الشركات والاستثمار ومهند بركات، رئيس المعاملات المصرفية - الكويت.

وبهذه المناسبة، قال خالد المطوع: يشرفنا حصولنا على هذه الجائزة ونعتز بتقدير مؤسسة مالية عريقة مثل «سيتي بنك»، فحصولنا على هذه الجائزة هو تأكيد على أننا من البنوك المراسلة الرائدة في الكويت، ما يعزز من سمعتنا في مجال العمليات وجودة الخدمة.