العبيد: مواصلة ابتكار خدمات مصرفية وتبني آخر التطورات في البنية التحتية

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، خدمة الاتصال الدولي المجانية لعملائه خارج الكويت من (الولايات المتحدة الأميركية، كندا، بريطانيا، فرنسا) دون أي رسوم إضافية في حال الاتصال من هواتف تلك الدول، وذلك استمرارا لنهج «بيتك» في تقديم أفضل الخدمات المتطورة والآمنة، بما يؤكد الالتزام بخدمة العميل والسعي الدؤوب لتعزيز الجهود الابتكارية لشبكة الخدمات المصرفية.

ويمكن للعميل الاستفادة من هذه الخدمة والوصول الى خدمة «ألو بيتك» الهاتفية 1803333، مـــن خــــــلال الاتصال على الرقم الدولي 8608-818-800-1 مـــن الولايات المتحدة الأميركية وكندا، والرقـــم الدولي ٨89٨-٠١٤-٨٠٠-٠ مــــن المملكة المتحدة، والرقم الدولي 086620-0805 من فرنسا، حيث تكون هذه الخدمة مجانية للعملاء مستخدمي الهواتف النقالة والأرضية التابعة للدول المذكورة فقط ولا تشمل خدمة التجوال.

وقال المدير التنفيذي للقنوات المصرفية المباشرة في «بيتك»، مشعل العبيد ان هذه الخدمة التي تم إطلاقها تزامنا مع موسم السفر، تساهم في بناء وتعزيز الثقة مع العملاء من خلال تسهيل عملية التواصل مع مركز الاتصال، حيث يقوم المسؤولون في خدمة العملاء بالإجابة عن استفسارات العملاء وتقديم الخدمة لهم بالشكل الامثل وضمن إطار الكفاءة والسرعة، لاسيما ان مكالمات العملاء في الخارج تحظى بأولوية الرد لدى مسؤول الخدمة في «بيتك».

وأشار الى أن خدمة الاتصال الدولي المجانية ما هي الا حلقة في سلسلة من الخدمات المتطورة التي اطلقها «بيتك» مؤخرا في مركز الاتصال، بما فيها خدمة معاودة الاتصال آليا عن طريق خدمة الرد الآلي 1803333، وخدمة التعريف الشخصي من خلال رقم هاتف العميل، وهي خدمة مصرفية تتيح للعميل إمكانية اختيار رقم هاتف نقال مفضل وربطه على خدمة الرد الآلي بحيث يتمكن العميل من الدخول على قوائم الرد الآلي دون الحاجة إلى استخدام رقم حسابه، وخدمة القوائم المفضلة التي تتيح للعميل إمكانية اختيار الخدمات المفضلة لديه، وخدمة ربط الحسابات المصرفية التي تتيح للعميل ربط حساباته المصرفية بما يمكنه من السحب النقدي من أي من حساباته من جهاز «بيتك» للصرف الآلي وذلك باستخدام بطاقة مصرفية واحدة.

ولا يدخر «بيتك» جهدا في سبيل مواصلة سعيه نحو مزيد من التطوير والتحديث في خدماته المصرفية وتبني آخر التطورات في البنية التحتية بما يعزز من ريادة البنك المصرفية ويلبي تطلعات وطموحات العملاء.