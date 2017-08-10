الناقلة تسير الآن 59 رحلة إلى سلطنة عمان

استقبل مطار صحار امس أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى صحار، ثالثة وجهات الناقلة القطرية الحائزة عدة جوائز في سلطنة عمان وأحدث وجهات الناقلة في الشرق الأوسط.

وكان على متن الرحلة الافتتاحية إلى صحار إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، حيث استقبله في مطار صحار علي بن فهد الهاجري، سفير دولة قطر لدى عمان، وعدد من مسؤولي الشركة العمانية لإدارة المطارات يترأسهم كل من ديفيد ويلسن، رئيس العمليات، والشيخ سامر بن أحمد النبهاني، مدير عام العمليات التجارية، وعلي بن زايد البلوشي، مدير عام العمليات، والدكتور مؤمن بن محمد البوسعيدي، مدير عام تقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك مسؤولون من الجهات الحكومية في محافظة شمال الباطنة.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا إضافة صحار إلى شبكة وجهاتنا العالمية. لقد أطلقنا رحلاتنا إلى عمان قبل حوالي 17 عاما، ومنذ ذلك الحين قمنا بزيادة عدد الرحلات إليها سنويا بهدف تلبية الإقبال المتزايد على السفر إلى سلطنة عمان الشهيرة بثقافتها وتقاليدها وحسن ضيافتها.

وسيحظى المسافرون من صحار بالفرصة لتجربة رحلاتنا الحائزة عدة جوائز إلى العديد من الوجهات ومقاصد العطلات في الصيف.

وتشتهر صحار بشواطئها الجميلة ومعالمها المميزة التي تعكس الثقافة العمانية. وتعتبر صحار أكبر مدن محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان والمرفأ التجاري الرئيسي للشحن في السلطنة، بينما تزخر شواطئها بالعديد من المقومات السياحية والأنشطة المختلفة، بالأخص الرياضات المائية مثل الغوص وركوب الأمواج وغيرها.

وبإمكان السياح الذهاب إلى سوق المدينة، الذي يحتوي على العديد من الحرف اليدوية العمانية والسلع الجلدية والخزفيات والعطور والأعشاب والعسل.

وقال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيدي للشركة العمانية لإدارة المطارات: يسعدنا من مطار صحار أن نرحب بالزملاء في الخطوط الجوية القطرية شريكا استراتيجيا جديدا في هذه المدينة العريقة التي وبلا شك تلعب دورا محوريا على خارطة العصب اللوجستي في سلطنة عمان من حيث المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة العمانية في هذا الجانب الثري اقتصاديا واجتماعيا من السلطنة.

وستشغل الناقلة الوطنية لدولة قطر ثلاث رحلات أسبوعيا بين الدوحة وصحار ليرتفع عدد الرحلات من الدوحة إلى عمان إلى 59 رحلة أسبوعيا.

وأطلقت الخطوط الجوية القطرية خدماتها إلى العاصمة العمانية مسقط عام 2000، وأضافت في عام 2013 مدينة صلالة إلى شبكة وجهاتها المتنامية.

وتسير القطرية حاليا خمس رحلات يوميا إلى مسقط وثلاث رحلات يوميا إلى صلالة.

وتسير الناقلة القطرية طائرة من طراز إيرباص 320A إلى المحطة الجديدة في عمان، حيث تضم هذه الطائرة 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال و132 مقعدا في الدرجة السياحية.