صالح البابطين: ملتزمون بتعزيز المواهب لتقديم أفضل مستوى من المبيعات وخدمات ما بعد البيع أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «إنفينيتي» في الكويت عن حصولها على جائزة «100% من الأداء المتميز» في مبيعات إنفينيتي، وخدمات ما بعد البيـع فـــي الشرق الأوسط في برنامج إنفينيتي للتميز في الجودة للسنة المالية 2016.

وقد أطلقت شركة إنفينيتي الشرق الأوسط، برنامج إنفينيتي للتميز في الجودة، كمبادرة لتطوير العمليات المتميزة وتعزيزها لشركائها، وقد قدم الجائزة كاميرون جوينج الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيسان الخليج الى مدير مجموعة البابطين لقسم التدريب والتطوير الدكتور ماهندران، وحضر هذا الحدث المميز، المدير التنفيذي شركة نيسان الخليج وخدمات ما بعد البيع ديفيد غريفز، والمدير العام لشركة نيسان الخليج وخدمات ما بعد البيع هارميت سينغ ونائب المدير العام في شركة نيسان الخليج ورئيس قسم التدريب والتطوير لشبكة الموردين فاطمة زيناجي ونائب المدير العام في شركة نيسان الخليج لخدمات ما بعد البيع سورندرا اشرايا.

وتكريماً لهذا الوسام قامت البابطين بعقد اجتماع تهنئة بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين صالح البابطين ورئيس عمليات مجموعة البابطين محمد شلبي، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية عبد المحسن البابطين لتقديم الامتنان والعرفان للدكتور ماهندران لإسهاماته.

وبهذه المناسبة قال صالح البابطين: إننا نفخر ونعتز بما حققناه من إنجازات، ونسعى جاهدين لدفع حدودنا باستمرار لتقديم الأكثر تميز لعملائنا، لتستمر البابطين في المضي قدما.

وتابع: لقد بنينا إمبراطورية من الموظفين المتميزين الذين يتوقون إلى التعلم والنمو، ومن مسؤوليتنا تعزيز المواهب لتقديم أفضل مستوى من المبيعات وخدمات ما بعد البيع كما تحتم علينا علامة البابطين. ولذلك يخضع جميع موظفينا لبرامج تدريبية مكثفة ومتخصصة، ونحن فخورون بالاستثمار في فريق عملنا.

ومن جهته، أوضح محمد شلبي أن الجائزة الجديدة هي شهادة أخرى على التزامنا بالحفاظ على المعايير والجودة العالمية في صناعة السيارات.

وبدوره أضاف عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين: إن موظفينا ذو الكفاءة العالية في المبيعات وخدمات ما بعد البيع تعكس التزام المجموعة بالمبادئ الأساسية القائمة على الشغف والدقة والالتزام، فنحن ملتزمون بتحقيق التميز وتقديم تجربة مبتكرة للعملاء من البداية حتى النهاية.