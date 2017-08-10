الوزان: مستمرون في تحقيق أرباح للربع التاسع على التوالي رغم التحديات الاقتصادية

وولش: تعظيم الفرص بالسوق المحلي طريقنا لتجاوز التحديات الخارجية

أعلنت شركة ميزان القابضة تحقيق إيرادات بالربع الثاني بقيمة 50.3 مليون دينار ليصل إجمالي إيرادات النصف الأول إلى 107.8 ملايين دينار بانخفاض 0.6% عن إيرادات نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت الأرباح الصافية للربع الثاني 2.0 مليون دينار لتصل أرباح النصف الأول لـ 7.3 ملايين دينار بانخفاض 26.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة محمد جاسم الوزان «للربع التاسع على التوالي منذ الإدراج، يسعدنا أن نعلن للسادة المساهمين أن الشركة تستمر في تحقيق الربحية ربعا تلو الآخر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية في الأسواق التي نعمل بها، بما في ذلك الظروف الإقليمية الراهنة.

وعلى الرغم من تراجع نمو أرباح الشركة نتيجة لهذه العوامل، إلا أن الميزانية العمومية والمركز المالي للشركة يتمتعان بوضع متين وبتفوق على الكثير من الشركات الزميلة في المنطقة، إلى جانب أن نموذج عمل الشركة الفريد ذا الطبيعة الدفاعية قد برهن مرة أخرى على أنه من أهم عوامل نجاح الشركة».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غاريت وولش «لقد كان للربع الثاني فرص وبعض التحديات والاضطرابات المؤقتة والعابرة.

والبعض من هذه التحديات كانت داخلية تم التعامل معها للحد من تأثيرها، والبعض الآخر كانت خارجية ما أدى إلى التراجع في الربع الثاني.

ومع ذلك، فقد ساعدت الطبيعة الدفاعية لنموذج أعمال الشركة وتنوع أنشطتها في الحفاظ على مستوى الإيرادات واستمرار الربحية للربع التاسع على التوالي منذ الإدراج».وأضاف وولش: «نعمل على تجاوز هذه التحديات الخارجية من خلال تعظيم الفرص الداخلية لتعويض الفرق.

إلى جانب ذلك فإن الإدارة تقوم حاليا بتحديد أوجه تآزر جديدة في مجال الخدمات اللوجستية لتقليل أثر التحديات والاضطرابات المماثلة في الفترات المقبلة وللتخفيف من الضغط على نمو الإيرادات والربحية في المستقبل القريب حتى نتمكن من تحقيق أفضل النتائج مستقبلا». وبتقسيم الاداء المالي للشركة في النصف الاول من العام حسب طبيعة النشاط نجد التالي: مجال الأغذيةتمثل إيرادات مجال الاغذية 72.7% من إيرادات المجموعة، التي تتضمن قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية الذي يمثل 52.8% والتجهيزات الغذائية 13.3% والخدمات الغذائية 6.6%.

وبلغت الإيرادات 78.3 مليون دينار بزيادة سنوية 1.2%. وارتفعت ايرادات قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية 1.4%، بدعم نمو وحدات التشغيل الرئيسية وتوسع المبيعات في السعودية وايرادات قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 13.2% مدفوعا بالعقود التي تم إبرامها ابتداء من الربع الثالث من العام 2016 في المقابل انخفضت ايرادات قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 17.7% بسبب توقف مؤقت للعمليات في أفغانستان وطبيعة أعمال المناقصات ما أدى إلى تقلبات دورية في الإيرادات.

مجال غير الأغذية

ويمثل إيراد مجال غير الأغذية 27.3% من إجمالي إيرادات المجموعة التي تتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والأدوية التي تمثل 24.7% والقطاع الصناعي 2.6%.

وبلغ إيراد مجال غير الأغذية 29.4 مليون دينار بانخفاض 4.7% سنويا فيما انخفضت ايرادات السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والأدوية 4.5% نتيجة استمرار التراجع في عدد المناقصات التي تطرحها وزارة الصحة والتسعير ومع ذلك يتم تعويض الفرق تدريجيا من قبل السلع الاستهلاكية الأخرى واخيرا انخفض ايراد قطاع الصناعات 6.9% مدفوعا للتباطؤ في قطاع صناعات البلاستيك.