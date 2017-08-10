آل غالب: البنك مستمر في البحث عن الفرص الاستثمارية

أعلن بنك الكويت الوطني- السعودية عن توقيعه لاتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، حيث تمت الموافقة على التسهيلات بضمان سند لأمر مقدم من قبل الشركة بقيمة 110 ملايين ريال سعودي.

وقال المدير العام لبنك الكويت الوطني- السعودية، هاني يحيى آل غالب: «إن فترة اتفاقية التسهيلات ستمتد من 31 يوليو 2017 إلى 31 مايو 2018 وتجدد سنويا»، موضحا أن الشركة ستستخدم هذه التسهيلات في تمويل رأس المال العامل لها، بالإضافة إلى المشتريات الرأسمالية.

وأضاف آل غالب أن البنك مستمر في البحث عن الفرص الاستثمارية والتمويلية الجيدة في السوق السعودي، ويسعى جاهدا لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية لعملائه والتي تغطي شريحة واسعة من القطاعات المختلفة كالتمويل التجاري، المقاولات، الشركات، التجزئة والخزانة.

وأكد قدرة «الوطني» في توفير كافة الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص التي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة للبنك، لاسيما أنها من أكبر أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن البنك يسعى في الوقت ذاته لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات السعودية.

وأضاف أن البنك يحتل مكانة مميزة ضمن قائمة البنوك الخليجية تمكنه من تحقيق نمو مستقبلي جيد، حيث يعتبر «الوطني» من أكبر المجموعات المصرفية التي تتمتع بملاءة مالية عالية على مستوى المنطقة.

يذكر أن بنك الكويت الوطني افتتح أول فرع له بالمملكة العربية السعودية في جدة عام 2006 وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى مواكبة واستثمار الروابط الوثيقة بين الكويت والسعودية، وذلك من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تغطي العديد من الخدمات محليا لعملاء مجموعة الوطني.

ويضم «الوطني- السعودية» فريقا متمرسا من مدراء علاقات العملاء الذين يتمتعون بقدرات كبيرة على صعيد تطوير وتوفير حلول مصرفية معدة وفقا لاحتياجات ومتطلبات العملاء.