معرفي: إستراتيجيتنا تركز على استمرار نمو الربح التشغيلي وزيادة التدفقات النقدية

أعلنت الشركة التجارية العقارية عن تحقيق صافي ارباح بلغ 7.78 ملايين دينار بزيادة 45.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 وأسفرت النتائج عن نمو حقوق المساهمين 3.4% ونمو العائد على حقوق المساهمين بنسبة 40.4% ونمو العائد على الأصول بنسبة 32% ونمو العائد على رأس المال بنسبة 45% ونمو صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 64% مقارنة بنسب الأداء والمؤشرات المالية لنفس الفترة من العام 2016.

وقال عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس الإدارة ان الشركة نجحت في الحفاظ على وتيرة إنجازاتها بالتركيز على الأرباح التشغيلية مما يعزز صافي أرباح الشركة والتدفقات النقدية وبما يتماشى مع الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على الأسواق العالمية والأسواق المحيطة.

وأضاف أن الشركة التجارية للتطوير العقاري في البحرين والمملوكة للشركة التجارية العقارية في الكويت قامت بتوقيع عقدي التنفيذ والإشراف لمشروع برج التجارية بمملكة البحرين والذي يعد من المشاريع العقارية البارزة بمملكة البحرين سواء من حيث التصميم الهندسي المبتكر أو الخدمات المميزة التي يقدمها المشروع بلمسة معاصرة تجمع ما بين الرفاهية والحياة العملية والراحة، حيث يتكون المشروع من برج سكني بارتفاع 46 طابقا يقام على مساحة تبلغ 856 .3 مترا مربعا في قلب العاصمة المنامة بمحاذاة المنطقة الديبلوماسية في مملكة البحرين ويتكون من 351 شقة.

وتابع معرفي أنه خلال الربع الثاني من هذا العام تميزت التجارية بدورها الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية «نحن نهتم».

وركزت الشركة على النواحي البيئية بإطلاقها حملة «ازرع شجرة في وطني» بزراعة أكثر من 500 شتلة موزعة في مختلف أرجاء منتزه البوليفارد، كما أولت التجارية اهتماما كبيرا بالنواحي الإنسانية حيث قامت بتنظيم مهرجان إشراقة أمل 5 لدعم مواهب وإبداعات والترفيه عن أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تتوان الشركة في اهتمامها بالنواحي الاجتماعية أيضا من خلال اعتنائها بالأسر المحتاجة من خلال حملة رفد الخيرية التابعة للشركة التجارية العقارية.