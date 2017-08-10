احتمال ترسية العقد خلال الربع الأول من 2018

محمود عيسى

تعكف الادارة العامة للطيران المدني في الوقت الحاضر على اعداد الشروط المرجعية لمشروع تنفيذ مجموعة الخدمات الاستشارية المتعلقة ببناء المدرج المركزي المخطط لبنائه في مطار الكويت الدولي.

ونسبت مجلة ميد الى مصدر مطلع على المشروع قوله انه من المتوقع أن يتم طرح مناقصة حزمة الخدمات الاستشارية قبل نهاية عام 2017، مع احتمال إجراء ترسية العقد خلال الربع الأول من العام المقبل.

وسيربط هذا المدرج بين المدرج الشرقي الحالي الذي يخضع لأعمال تحديث والمدرج الغربي الذي هو قيد الإنشاء.

ومضت المجلة بالقول ان الادارة ارست في شهر مارس الماضي على شركة تضامنية قائمة بين شركتي أفيك الدولية القابضة الصينية والدار للهندسة والإنشاءات المحلية – هوت عقدا بقيمة 149، 8 ملايين دينار لإنشاء مدرج غربي جديد برمز 4F، وتوسعة المدرج الشرقي القائم، وبناء برج جديد لمراقبة الحركة الجوية، والممرات الموازية، وطرق الوصول، والمرافق الأخرى المرتبطة بالمشروع.