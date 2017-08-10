أعلنت مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلك عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام 2017.

وأظهرت هذه النتائج أن إجمالي إيرادات الشركة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغت 105.4 مليارات يوان صيني وأن الشركة حققت نموا سنويا بنسبة 36.2%، ووصل عدد شحناتها من الهواتف الذكية إلى 73.01 مليون وحدة، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 20.6%.

وفي معرض تعليقه على نتائج النصف الأول من العام 2017، تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلك ريتشارد يو، قائلا: «واصلت مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلك تسجيل نتائج غير مسبوقة تجاوزت المعدل الوسطي في السوق ووصلت منتجاتها إلى أهم الأسواق العالمية.

لا شك أن هذا النمو اللافت ما هو إلا انعكاس للمكانة المتميزة التي حققتها علامة هواوي التجارية من خلال طرح الأجهزة الراقية والمبتكرة في الأسواق بهدف تلبية متطلبات المستخدمين العصريين».

وجاء تقرير مركز الأبحاث العالمي «آي دي سي» ليؤكد أن حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية بلغت 9.8% خلال الربع الأول من العام 2017.

ويعكس هذا النمو الكبير الزيادة غير المسبوقة التي حققتها هواوي في مبيعات الهواتف الذكية ذات المزايا المتوسطة والمزايا المبتكرة في مناطق جغرافية مهمة.

ففي الصين العظمى، حصدت هواوي نسبة 22.1% من السوق وارتفعت نسبة شحناتها السنوية بنسبة 24%.

وسجلت هواوي نموا متسارعا في أوروبا حيث بلغت نسبة النمو السنوي 18% وكانت حصة النمو الأكبر من نصيب دول الشمال وأوروبا الوسطى والشرقية.

وحققت مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلك أداء قويا ولافتا في أسواق دول آسيا والمحيط الهادي بما فيها تايلند وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وحققت أيضا نموا قويا في روسيا. ووفقا لدراسات «جي إف كيه» و«سينو»، تصدرت مبيعات هاتف هواوي Honor قائمة مبيعات الهواتف الذكية عبر الإنترنت وعائدات المبيعات في الصين عن الفترة الواقعة ما بين يناير ومايو من العام 2017.

وعزز هذا النمو الملحوظ من مكانة هواوي الرائدة عالميا وأدرجت هواوي في المرتبة 49 من قائمة «براندز» لأفضل 100 علامة تجارية عالمية كما حلت في المرتبة 88 من قائمة فوربس لأعلى العلامات التجارية قيمة في العالم وفي المرتبة 40 من قائمة «براند فاينانس جلوبال» لأعلى 500 علامة تجارية قيمة في العالم.

وعن مكانة هواوي الرائدة عالميا، أضاف يو قائلا: «لاقت أجهزة هواوي إقبالا كبيرا في مختلف أرجاء العالم بفضل ما وفرته للمستخدمين من جودة عالية وتجربة متميزة ومزايا مبتكرة».

وتابع يو قائلا: «تعتمد هواوي نظاما إيكولوجيا شاملا وقويا يضم مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر وهذا ما يعزز من ثقة المستخدمين بالشركة وبقدرتها على توفير تجربة استخدام لا مثيل لها تلبي رغباتهم».

مما لا شك فيه أن نمو علامة هواوي التجارية سينعكس بشكل إيجابي على استراتيجية مبيعاتها.

ومن المتوقع أن توسع هواوي نطاق شبكتها للبيع بالتجزئة لتصل إلى 56.000 متجر للبيع بالتجزئة في مختلف أرجاء العالم في نهاية العام 2017 بعد أن كان عدد المتاجر 35.000 متجر في شهر مايو من العام الماضي.

ويعكس عدد المتاجر صورة العلامة التجارية المتفوقة لشركة هواوي في مختلف أرجاء العالم.

وبالحديث عن المستقبل، تؤكد توقعات هواوي أنها ستواصل تحقيق نمو متواصل بالتزامن مع توفير المزيد من الابتكارات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وآلية التعلم الآلي التي ستقود «الحقبة الذكية».

كما تعبر مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلك عن التزامها بتوفير أجهزة ذكية تلبي احتياجات المستخدمين وتناسب متطلبات الحياة العصرية والأعمال.