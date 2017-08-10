المشروع يهدف إلى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الحر

استبدال محطات الكهرباء في غرب الكويت بـ 6.3 ملايين دينار أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن نفط الكويت حصلت على الموافقات الرسمية لطرح مشروع المرحلة الثانية من الغاز الحر الجوراسي اعتبارا من يوم الأحد المقبل في الجريدة الرسمية، وبقيمة تقديرية تبلغ 1.2 مليار دينار، متوقعا ان تنتهي الشركة من إجراءات الطرح والترسية النهائية في بداية 2018.

وذكر المصدر أن الشركة حددت مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحقول الجوراسية والتي نفذت مشاريع في السابق بين مليار و2 مليار دولار، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الحر، وذكر ان برنامج تطوير الغاز الحر في الكويت يمتد لسنوات عديدة قد تصل الى 10 سنوات.

وبيّن ان مرافق الغاز الحر ستكون ملكيتها مناصفة ما بين «نفط الكويت» والشركة التي ستنفذ المشروع وليس كالسابق الذي كان يعتمد على نظام التأجير.

وتتولى شركة فلور الأميركية المتخصصة في الهندسة والإنشاءات أعمال التصميم للمشروع.

وأضاف ان الشركة استطاعت زيادة معدلات الإنتاج من الغاز الحر، ومن المتوقع ان تصل الى 500 مليون قدم مكعبة نهاية العام الحالي، وذلك من خلال استراتيجيتها واضحة المعالم في الاستكشاف والإنتاج.

وذكر ان عمق الطبقات الجيولوجية المراد استكشافها والمتوقع احتواؤها على الغاز الحر من أهم العقبات التي تواجه الشركة، حيث انها تحتاج إلى منصة حفر آبار تنطبق عليها معايير الحفر للأعماق البعيدة وخصوصا بالنسبة لطبقتي الخف وعنيزة اللتين تتصفان بالضغط العالي وشدة الحرارة.

وسابقا تم اختيار شركة بتروفاك البريطانية من قبل إحدى الشركات المحلية لتصبح شريكا من الباطن في تنفيذ مشروع الغاز الجوراسي في شمال البلاد، قبل ان يواجه المشروع تحديات في التمويل وهو ما دفع «نفط الكويت» الى سحب المشروع وإعادة طرحه على هيئة مناقصة.

من جهة ثانية، قال المصدر ان الشركة وافقت على ترسية مشروع استبدال محطات الكهرباء الفرعية المرفوعة القديمة في منطقة غرب الكويت بقيمة 6.3 ملايين دينار على شركة أو اند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاولات.

فيما تلقت الشركة مؤخرا عروضا مالية لتنفيذ مشروع حقن مياه مارات والمناقيش في منطقة غرب الكويت بقيمة 53.4 مليون دينار.