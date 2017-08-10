البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد أمس السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول محمد باقر غلوم على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: فاطمة عبدالكريم موسى، شريف عبدالحيفظ بشير، ابتسام إبراهيم شحاتة، علي محمد كايد، أحمد راشد الوهيب، حامد أحمد العوضي، محمد الموسى، مصطفى عبدالرضا حسين، عبدالرزاق فرحان مبارك، عبدالرحيم يوسف، أحمد محمد الخالد، علي حسين محمد، محمود جابر العقلة، محمد عبدالله كنجي، محمد علي الأمير، عبدالوهاب العازمي، خالد راشد الهاجري، سعد ابوعباس، زينب علي مكي، هدى عبدالمجيد، مدينة حمد، حسن عيسى ابراهيم، زاهد حيدر، إحسان علي يوسف، محمد مسلم احمد.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما ان عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.