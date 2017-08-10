أعلن بنك وربة عن استحواذه على منشأة «اولتيريس» في بنيان غروف بولاية فيرجينيا الأميركية، وهي عبارة عن شقق ساحلية فاخرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستحواذ هو الثاني لبنك وربة في الولايات المتحدة الاميركية خلال عام 2017 منذ توقيعه عقد شراكة مع بنتال كيندي، وهي احدى أكبر الشركات العالمية للاستشارات العقارية، تقوم بموجبها الأخيرة بالعمل كمستشار عقاري مفوض لبنك وربة في استثماراته العقارية التجارية في الولايات المتحدة الأميركية ومستثمر شريك فيها.

الى ذلك، فإن عملية الاستحواذ قد تم تنسيقها أيضا وفق شراكة مع شريك تشغيلي أميركي وهي شركة كرواتان للاستثمار التي تتمتع بسجل حافل في سوق العقار وتاريخ عريق في تشغيل المنشآت السكنية في منطقة «هامبتون رودز»، ويبلغ حجم استثمار بنك وربة في هذا العقار نحو 17.34 مليون دولار.

وحول الاستحواذ الثاني لبنك وربة بالتعاون مع بانتال كنيدي، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «إن تعاوننا الثاني مع بانتال كيندي يأتي مكملا لنجاح عملية الاستحواذ الأول في وقت سابق من هذا العام ونراه عاملا أساسيا في تطبيق أسس استراتيجية بنك وربة الرامية إلى تنويع العائد وتنمية محفظته الاستثمارية العقارية بما يكرسه بنكا متصدرا في الخدمات الاستثمارية بامتياز».

وأكد الغانم على أن المنشأة المستحوذ عليها تقع في سوق يشهد طلبا كبيرا على استئجار الشقق ويتمتع بالثبات العقاري ومن المتوقع أن يؤمن عوائد منتظمة خلال فترة الاستثمار.

وأوضح الغانم أن بنك وربة عازم على التوسع في تنمية محفظته العقارية في سوق الولايات المتحدة الأميركية الواعد مشيرا إلى أنه حاليا في صدد دراسة عدد من الفرص الاستثمارية العقارية في هذا السوق الحيوي، حيث تمتاز بأنها ذات عوائد مجزية ومتوافقة مع الجودة والأمن وأيضا سياسة بنك وربة الرئيسية للاستثمار ومعاييره للمخاطر.

وأشار الغانم إلى أن مجموعة الاستثمار في بنك وربة ملتزمة بضخ الاستثمارات وفق معدل مخاطر منخفضة وذلك بالالتزام المطلق بسياسة البنك للاستثمار والإجراءات المتبعة التي تهدف الى ضمان عوائد مؤمنة على المدى الطويل للبنك.

وتتألف المنشأة المستحوذ عليها من 13 مبنى تتضمن 288 وحدة، وقد تم بناؤها في عام 2003 وتتميز بالمساحات الشاسعة والمزودة بالتجهيزات اللازمة لسكن العائلات.