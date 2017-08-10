عبدالرحمن خالد

حلت الفنادق الكويتية في المركز قبل الأخير خليجيا من حيث نسبة الإشغال خلال النصف الاول من العام 2017 حيث بلغ متوسط نسبة الاشغال خلال الستة أشهر 51.5% لتأتي قبل فنادق العاصمة البحرينية المنامة والتي حلت الاخيرة خليجيا بمعدل إشغال 50.4% فيما تصدرت القائمة دبي بمعدل إشغال 79.3% خلال نفس الفترة بحسب تقرير مؤسسة ارنست آند يانج العالمية.

وعن ابرز العواصم الخليجية فقد بلغت نسبة الاشغال الفندقي في المتوسط لفنادق ابوظبي 76% فيما وصلت في الرياض الى 56% وبلغت نسبة الاشغال في الدوحة خلال الستة أشهر 64.4% فيما جاءت العاصمة العمانية الثانية بعد ابوظبي بنسبة إشغال فندقي وصل لـ 69% في المتوسط خلال النصف الاول.

وفي تقريره ارنست اند يانج لشهر مايو الماضي حلت الكويت في المركز الثالث من حيث أغلى الليالي الفندقية تكلفة بين فنادق مدن منطقة الشرق الأوسط بمتوسط 121 دولارا كإيراد للغرفة الفندقية لليلة واحدة فيما بلغت نسبة الاشغال الفندقي بمدينة الكويت لنفس الشهر 50.6% لتأتي ضمن الاقل إشغالا بالمنطقة قبل مدن المنامة ومكة فقط.

وعلق ارنست اند يونج في تقريره، مشيرا الى أن معظم أسواق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت انخفاضا في العوائد خلال شهر مايو 2017، وارجع ذلك إلى تراجع الإيرادات الإجمالية للغرفة الواحدة المتاحة نتيجة انخفاض معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف.

وتوقع التقرير أن تواصل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة هذا الاتجاه القوي بسبب شهر رمضان المبارك. ومع اقتراب حلول عيد الفطر المقدر في 25 يونيو، فمن المتوقع أن تشهد بعض الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء قويا خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو.