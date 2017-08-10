محمود عيسى

حلّت الكويت في المركز الثالث خليجيا في ترسيات العقود خلال شهر يوليو الماضي بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار بعد دولة الإمارات والسعودية اللتين أرستا عقودا بقيمة 2.8 مليار دولار و1.5 مليار دولار على التوالي.

وقالت مجلة «ميد»: انه خلافا لما كان عليه الوضع في شهر يونيو الماضي، فقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة مهمة في ترسيات العقود خلال شهر يوليو لتصل قيمتها الى 7.9 مليارات دولار، وتجاوزت ضعف ما تمت ترسيته من عقود في شهر يونيو الذي سبقه، والتي بلغت 3.2 مليارات دولار فقط، في دلالة على ان الأزمة السياسية الخليجية لم يكن لها تأثير يذكر على نشاطات ترسيات العقود التي بلغ مجموعها 71 عقدا مقارنة مع 34 عقدا فقط في يونيو.

وأضافت المجلة ان جميع دول الخليج باستثناء البحرين سجلت زيادة في قيمة العقود الموقعة حيث بلغت لدى قطر 896 مليون دولار لتحل في المركز الرابع، وتلتها عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بواقع 152 مليون دولار و51 مليون دولار على التوالي.

وأوضحت المجلة ان اكبر عقد من نوعه تمت ترسيته في الكويت في يوليو تمثل في الصفقة التي ابرمت بين شركة نفط الكويت وشركة سايبم الإيطالية والبالغة قيمتها 850 مليون دولار لبناء سلسلة من خطوط الأنابيب لتوريد النفط والغاز والمواد الخام الأخرى لمشروع مصفاة الزور الجديدة المقدرة تكلفتها بنحو 17 مليار دولار.