تسلمت الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو»، موافقة شركة نفط الكويت على اعتمادها كمقاول رئيسي ضمن القائمة المعتمدة لديها للقيام بأعمال معالجة التربة الملوثة بالنفط.

وقالت «نابيسكو» في بيان للبورصة، إن القيام بتلك الأعمال سيتم بالتحالف والشراكة مع شركة صينية وأخرى كندية، والثانية تحديدا سيكون من خلال شركة نابيسكو الدولية للخدمات البترولية المملوكة بالكامل للشركة الأم «نابيسكو».

وأشارت «نابيسكو» في البيان، إلى أن التحالفات السابقة ستمكنها من الاشتراك في المناقصات العامة المطروحة من شركة نفط الكويت لتقديم مثل هذه الخدمات.