أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فتح باب التسجيل لإصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال (www.kbc.gov.kw).



وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها تستقبل الآن طلبات الرخص الحرة المتناهية الصغر من خلال الموقع الإلكتروني المذكور والذي يتيح أيضا معرفة الخطوات والشروط الواجب توافرها لإصدار تلك الرخص الحرة.



وأوضحت أنه عقب الانتهاء من تقديم الطلب وأخذ الموافقة على التأسيس من وزارة الداخلية يجب على المؤسس القيام بزيارة مركز الكويت للأعمال للتوقيع على عقد التأسيس وتسلم السجل التجاري للشركة.



وبينت أنه لمزيد من الاستفسار عن أهم الأسئلة المتعلقة بإصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر أو لأي مساعدة أو الدعم الفني يمكن التواصل مع الحساب المخصص لذلك على موقع (تويتر) (support_kbc).



وللإشارة فإن الوزارة تسمح بترخيص 19 نشاطا حرا منها نشاطات الاستشارات - عدا تلك التي ينظمها أحد القوانين المهنية - وتصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات وتصميم الديكورات الداخلية إضافة إلى نشاطات الخطاطين والرسامين والمصورين والتصوير الخارجي للمناسبات وكذلك إنتاج الصور المتحركة والأفلام.



ومن النشاطات التي يسمح بترخيصها أيضا صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة (التطبيقات الإلكترونية) وتصميم المواقع الإلكترونية (ويب) والترجمة.

كما يسمح بترخيص نشاطات تنسيق وصيانة الحدائق وتنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية وتنظيم البطولات الرياضية إضافة إلى تعليم الأنشطة الرياضية والفنون.



وإضافة إلى ذلك يجوز ترخيص نشاطات حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية وتصميم الهدايا والكماليات وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي.



وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قد قال في حسابه على «تويتر» انه تم البدء في الرخص الحرة ليتمكن أصحاب الطموح من تحقيق أحلامهم.