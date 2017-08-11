شريف حمدي

اختتمت البورصة تعاملات الأسبوع على خبر ايجابي يتعلق بشركة زين، التي كشفت عبر موقع البورصة عن توقيع اتفاقية بيع 425.7 مليون سهم خزينة تمثل 9.8% من كامل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلى الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» بسعر 600 فلس للسهم وبقيمة إجمالية 255 مليون دينار، وهو ما تفاعلت معه البورصة بشكل ملحوظ منذ بداية تعاملات جلسة أمس.

وتصدر سهم زين قيمة التداولات بالبورصة أمس بسيولة تجاوزت 9.6 ملايين دينار، وحقق السهم ارتفاعا بلغ 20 فلسا بنسبة 4.2% ليقفز لأعلى مستوياته منذ نحو 5 أشهر تقريبا ببلوغه 471 فلسا.

وجاء هذا النشاط في الجلسة الختامية، ليستكمل السوق حالة الزخم التي يعيشها منذ أن كشفت المجموعة المالية هيرميس في تقرير لها عن توقعات بترقية بورصة الكويت لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة خلال الشهر المقبل.

وعلى ضوء خبر «زين» وتقرير «هيرميس»، شهدت المؤشرات الثلاثة لبورصة الكويت نشاطا ملحوظا في الأداء على مدار جلسات الأسبوع، حيث جنحت المؤشرات الوزنية للارتفاع بنسبة 1.7% لكل من المؤشرين الوزني وكويت 15، في حين ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.3%.

وسجلت سيولة البورصة ارتفاعا كبيرا على مستوى التعاملات الأسبوعية بنسبة 51%، حيث بلغ إجمالي السيولة الأسبوعية التي تم ضخها بالسوق نحو 68 مليون دينار بمتوسط يومي 14 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 45 مليون دينار بمتوسط يومي 9 ملايين دينار في الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة 1.7% محققة نحو 495 مليون دينار مكاسب، وذلك ببلوغها 28.627 مليار دينار ارتفاعا من 28.132 مليار دينار، وبذلك ارتفعت مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام إلى 9.5%.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3%، محققا 20 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 6845 نقطة.

٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة 1.7% بتحقيق 7 نقاط مكاسب ليصل إلى 420 نقطة.

٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.7%، محققا 16 نقطة مكاسب ليصل إلى 960 نقطة.