الخرافي: بيع أسهم الخزينة سيعزز مرونة الإستراتيجية التشغيلية للمجموعة

عائدات الصفقة ستستخدم لأغراض عامة للشركة وسداد بعض التزاماتها

أعلنت مجموعة «زين» أنها أبرمت اتفاقا نهائيا لبيع حصتها الكاملة من أسهم الخزينة، أي ما يمثل 9.84% من حصة زين المدفوعة بالكامل من رأس المال، إلى شركة الاتصالات العمانية «عمانتل».



وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم ببيع 425.71 مليون سهم إلى شركة عمانتل مقابل 600 فلس للسهم الواحد، وسوف تحقق عملية بيع أسهم الخزينة مبلغ 255.4 مليون دينار (846.1 مليون دولار ) قبل المصروفات.



ويذكر أن سعر بيع أسهم الخزينة ب 600 فلس جاء بعلاوة 33% على سعر السهم بالمقارنة مع اقفال 9 أغسطس الجاري، وبعلاوة 36% على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال شهر واحد.



وأفادت مجموعة زين في بيان صحافي بأن بيع أسهم الخزينة سيؤدي إلى زيادة تعزيز ميزانيتها العمومية وتوفير سيولة كبيرة لعملياتها، مشيرا إلى أنها ستستخدم عائدات بيع أسهم الخزينة لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك سداد بعض التزاماتها.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، إن عملية بيع أسهم الخزينة ستعزز بشكل كبير من مرونة الاستراتيجية التشغيلية للمجموعة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الاستثمار بكثافة في مجال الخدمات الرقمية.



وأضاف الخرافي قائلا: «نرحب باستثمار عمانتل، وهو الأمر الذي يوضح جاذبية وقوة وتنوع حجم أعمالنا، حيث سيعزز هذا الاستثمار من جهودنا خلال الفترة المقبلة».



ويذكر أن عملية بيع أسهم خزينة مجموعة زين كانت حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، وكذلك مجلس إدارة كل من شركة عمانتل ومجموعة زين، وتخضع هذه الصفقة لموافقات الهيئات التنظيمية في الكويت، علما أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية البيع في الربع الثالث من العام 2017.



ويذكر أن سيتي بنك قام بدور المستشار المالي لهذه الصفقة، كما قام مكتب ميسان بالاستشارات القانونية.



من جانبه قال مارشال كاراتي، الرئيس التنفيذي للمالية في «عمانتل» في بيان صحافي إن الاستحواذ على حصة أقلية في شركة «زين» يمثل استثمارا استراتيجيا لعمانتل، مضيفا ان هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتعزيز مكانة الشركة في سوق الاتصالات بما يتماشى مع «استراتيجية عمانتل 3.0» التي أطلقناها في العام 2015.



واضاف أن التنويع المستمر لاستثمارات عمانتل يمثل النهج الأنسب لتحقيق النمو، بما يعزز من مكانة ووضع «عمانتل» في المستقبل.



واوضح بيان شركة عمانتل ان أبرز المكاسب المتوقعة من الصفقة يتمثل في: ٭ تعزيز مكانة عمانتل في سوق الاتصالات كمزود رائد للخدمات الرقمية.



تتماشى عملية الاستحواذ على حصة أقلية في مجموعة زين مع «استراتيجية عمانتل 3.0»، وتنسجم مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في توسيع نطاق حضورها الإقليمي وتنويع محفظة أعمالها وإرساء الأسس لمزيد من النمو في المستقبل.



٭ فرص للتعاون في العديد من مجالات العمل الرئيسية.



حيث سيتم بحث سبل للتعاون في العدي من مجالات العمل ومن أهمها مجال أعمال الجملة والعمليات والشبكات، فضلا عن الاستفادة من تبادل المعرفة والخبرات.



كما سيتيح ذلك لعمانتل الاستفادة من فرص النمو في تسعة أسواق جديدة يبلغ مجموع سكانها 175 مليون نسمة وتوفر مقومات نمو كبيرة ضمن مجموعة واسعة من الخدمات والتطبيقات.



٭ تنويع مصادر الدخل وتحسين القيمة المقدمة للمساهمين.



حيث سيسهم الاستحواذ في تحسين الربحية، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق قيمة أفضل للمساهمين.



كما سيتيح إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف من خلال التعاون في مجال العمليات والاستثمارات الرأسمالية.



٭ الاستفادة من القدرات العالمية لشركة «زين» وحضورها الدولي الواسع.



حيث تتميز «زين» بأدائها القوي وريادتها في مجال الابتكار في قطاع الاتصالات كما تتمتع بحضور جغرافي واسع، وتعد أكثر مزود خدمات رقمية تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما ترتبط «زين» بشراكات قوية مع كبريات الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم.



ولدى الشركة محفظة تحقق أرباحا وسريعة النمو من الخدمات المتنوعة التي تشمل حلول الاستفادة من خدمات البيانات، وخدمات الشركات (B2B)، وخدمات النطاق العريض الثابت/ شبكات الألياف البصرية للمنازل، ومبادرات المدن الذكية.



واشار البيان الى ان كريدت سويس يعمل كمستشار مالي وفريش فيلدز براكهوس ديرنجر كمستشارين قانونيين لعمانتل في هذه الصفقة.