حققت شركة الأرجان العالمية العقارية أرباحا نصف سنوية بقيمة 539 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 865 ألف دينار للنصف الأول من العام الماضي، بانخفاض نسبته 37%.



وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع نتائج الفترة يعود إلى الانخفاض في صافي إيرادات النشاط وتراجع صافي إيرادات المنتجعات.

111% نمواً في أرباح «كفيك»

بلغت أرباح الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»، نحو 244 ألف دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح تبلغ 115 ألف دينار بذات الفترة من العام الماضي، بنمو 111%.



وأرجعت الشركة في بيان للبورصة، نمو الأرباح إلى الزيادة في إيرادات التأجير من الاستثمارات العقارية مقارنة بالفترة السابقة إلى جانب رد مخصص خسائر ائتمان مقارنة بتكون مخصص بالفترة السابقة.

3.7 ملايين دينار أرباح «الكوت»

أظهرت البيانات المالية الكوت للمشاريع الصناعية، تحقيق الشركة أرباحا نصف سنوية بقيمة 3.7 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 2.9 مليون دينار للنصف الأول من 2016، بنمو نسبته 28%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى نمو المبيعات وارتفاع الأرباح التشغيلية.

كانت أرباح الشركة ارتفعت 10.7% في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.7 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 1.6 مليون دينار لنفس الفترة بالعام الماضي.

«وطنية د ق» تشتري 44 مليوناً من أسهم «التخصيص»

أعلنت البورصة أنه تم أمس، الانتهاء من الإجراءات المقررة لبيع عدد 44.2 مليون سهم من أسهم شركة مجموعة الخصوصية القابضة بسعر ابتدائي 117 فلسا، وتمت ترسية المزاد بسعر 160 فلسا للسهم الواحد بقيمة إجمالية 7.08 ملايين دينار وذلك على النحو التالي:

٭ شركة بيتك كابيتال للاستثمار - حساب عملاء (طرف بائع).

العميل/ بيت التمويل الكويتي

٭ الشركة الوطنية الدولية القابضة «وطنية د ق» (طرف مشتري).

وتم التوقيع على ذلك من الأطراف المعنية على أن تستكمل باقي إجراءات الدفع والتحويل من خلال الشركة الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه الساعة 11 من صباح الأحد المقبل.

4.8 ملايين دينار أرباح «الأهلية للتأمين»

أظهرت النتائج المالية لشركة الأهلية للتأمين، تحقيق الشركة أرباحا نصف سنوية بقيمة 4.8 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 5.7 ملايين دينار للنصف الأول من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16%.

وقالت الشركة، إن تراجع نتائج الفترة يعود إلى الزيادة في التعويضات المتكبدة والاحتياطيات الفنية.